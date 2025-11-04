Supervisora de elecciones hace llamado a votantes ante baja participación en Miami-Dade

Según los datos de votación anticipada, Miami Beach mostraba la participación más alta con aproximadamente un 22%, mientras que Hialeah registraba entre un 14% y un 15%, y Miami alrededor del 12% al 13%.

MIAMI. – Ante una afluencia de votantes más baja de lo esperado, la supervisora de elecciones del condado de Miami-Dade, Alina García, hizo un llamado a los ciudadanos de Miami, Miami Beach, Hialeah, Homestead y Surfside para que participen en las elecciones municipales que se celebran este martes.

García enfatizó que los votantes tienen hasta las 7:00 de la noche para ejercer su derecho y cumplir con su "deber cívico".

"Exhortamos a todas aquellas personas que viven en la ciudad de Miami, Miami Beach, Hialeah, Homestead y Surfside que salgan a votar", declaró García en una entrevista al mediodía y se mostró preocupada por la moderada participación registrada hasta ese momento.

"No hay cola en ninguno de los recintos en estos momentos, pero están saliendo a votar poco a poco", agregó.

La supervisora destacó la importancia de estas elecciones, a las que calificó como las "más cercanas al pueblo".

Alina Garcia supervisora de Elecciones de Miami Dade Alina García, supervisora de elecciones de Miami Dade. CORTESÍA DEMD

Según explicó, las decisiones tomadas por los alcaldes y comisionados electos hoy impactan directamente en la vida diaria de los residentes.

"Este es el gobierno que va a dictaminar si tienes un hueco en la calle, cuándo te lo van a arreglar, qué tiempo se van a demorar los bomberos en llegar a tu casa, los permisos si vas a poner una cerca ", ejemplificó.

García señaló que estas elecciones municipales definen el liderazgo que legislará sobre asuntos cotidianos cruciales. "Son las cosas que legislan los oficiales electos de los municipios", afirmó.

Según los datos de votación anticipada, Miami Beach mostraba la participación más alta con aproximadamente un 22%, mientras que Hialeah registraba entre un 14% y un 15%, y Miami alrededor del 12% al 13%.

Para facilitar el proceso, García recordó a los electores que deben acudir a su recinto asignado, cuya dirección se encuentra en la tarjeta de votante. Para quienes no tengan clara su ubicación, pueden consultar la página web votemiamidade.gov o llamar al 305-499-8683 para recibir asistencia.