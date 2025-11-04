martes 4  de  noviembre 2025
COMICIOS 2025

Supervisora de elecciones hace llamado a votantes ante baja participación en Miami-Dade

Alina García, supervisora de elecciones, enfatizó la importancia de los comicios locales como los "más cercanos al pueblo" e instó a los ciudadanos a votar

Según los datos de votación anticipada, Miami Beach mostraba la participación más alta con aproximadamente un 22%, mientras que Hialeah registraba entre un 14% y un 15%, y Miami alrededor del 12% al 13%.

Según los datos de votación anticipada, Miami Beach mostraba la participación más alta con aproximadamente un 22%, mientras que Hialeah registraba entre un 14% y un 15%, y Miami alrededor del 12% al 13%.

DANIEL CASTROPÉ
Alina García, supervisora de elecciones de Miami Dade.

Alina García, supervisora de elecciones de Miami Dade.

CORTESÍA DEMD
Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI. – Ante una afluencia de votantes más baja de lo esperado, la supervisora de elecciones del condado de Miami-Dade, Alina García, hizo un llamado a los ciudadanos de Miami, Miami Beach, Hialeah, Homestead y Surfside para que participen en las elecciones municipales que se celebran este martes.

García enfatizó que los votantes tienen hasta las 7:00 de la noche para ejercer su derecho y cumplir con su "deber cívico".

Lee además
El exalcalde Xavier Suárez y el exadministrador de la Ciudad Emilio González.
SUFRAGIO

Candidatos a la alcaldía de Miami llaman a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto
Precinto electoral en el Ayuntamiento de Miami.
COMICIOS 2025

Elecciones en Miami-Dade, los votantes tienen la última palabra este martes

"Exhortamos a todas aquellas personas que viven en la ciudad de Miami, Miami Beach, Hialeah, Homestead y Surfside que salgan a votar", declaró García en una entrevista al mediodía y se mostró preocupada por la moderada participación registrada hasta ese momento.

"No hay cola en ninguno de los recintos en estos momentos, pero están saliendo a votar poco a poco", agregó.

La supervisora destacó la importancia de estas elecciones, a las que calificó como las "más cercanas al pueblo".

Alina Garcia supervisora de Elecciones de Miami Dade
Alina García, supervisora de elecciones de Miami Dade.

Alina García, supervisora de elecciones de Miami Dade.

Según explicó, las decisiones tomadas por los alcaldes y comisionados electos hoy impactan directamente en la vida diaria de los residentes.

"Este es el gobierno que va a dictaminar si tienes un hueco en la calle, cuándo te lo van a arreglar, qué tiempo se van a demorar los bomberos en llegar a tu casa, los permisos si vas a poner una cerca ", ejemplificó.

García señaló que estas elecciones municipales definen el liderazgo que legislará sobre asuntos cotidianos cruciales. "Son las cosas que legislan los oficiales electos de los municipios", afirmó.

Según los datos de votación anticipada, Miami Beach mostraba la participación más alta con aproximadamente un 22%, mientras que Hialeah registraba entre un 14% y un 15%, y Miami alrededor del 12% al 13%.

Para facilitar el proceso, García recordó a los electores que deben acudir a su recinto asignado, cuya dirección se encuentra en la tarjeta de votante. Para quienes no tengan clara su ubicación, pueden consultar la página web votemiamidade.gov o llamar al 305-499-8683 para recibir asistencia.

Temas
Te puede interesar

Miami Beach: Candidatos y principales temas de la elección municipal 2025

Miami Beach acude a las urnas este 4 de noviembre

Nueva York elige este martes a su alcalde, ¿quiénes son los candidatos con más aceptación?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El vicepresidente estadounidense Dick Cheney escucha a un orador antes de su presentación en el almuerzo de entrega del Premio Gerald R. Ford de Periodismo en el Club Nacional de Prensa en Washington, D.C., el 2 de junio de 2008. 
OBITUARIO

Muere el exvicepresidente de EEUU Dick Cheney a los 84 años

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
SEGURIDAD

EEUU amplía su presencia en el Caribe con más bases militares, Venezuela sigue en la mira

Robert Koehler, conocido como el violador de las fundas de almohadas.
JUSTICIA TARDÍA

Condenan a "violador de las fundas de almohadas" tras cuatro décadas en Miami-Dade

Foto de la Marina de los EE.UU., el USS Gerald R. Ford (CVN 78).
Análisis

Juegos de guerra en el mar Caribe

  En un comunicado, la cancillería del Gobierno de Luis Abinader dijo que la Décima Cumbre de las Américas fue pospuesta para 2026 y que los recursos invertidos hasta la fecha servirán para el año próximo
POLÍTICA

República Dominicana pospone Cumbre de las Américas tras "cuidadoso análisis" por situación en la región

Te puede interesar

Según los datos de votación anticipada, Miami Beach mostraba la participación más alta con aproximadamente un 22%, mientras que Hialeah registraba entre un 14% y un 15%, y Miami alrededor del 12% al 13%.
COMICIOS 2025

Supervisora de elecciones hace llamado a votantes ante baja participación en Miami-Dade

Por DANIEL CASTROPÉ
El vicepresidente estadounidense Dick Cheney escucha a un orador antes de su presentación en el almuerzo de entrega del Premio Gerald R. Ford de Periodismo en el Club Nacional de Prensa en Washington, D.C., el 2 de junio de 2008. 
OBITUARIO

Muere el exvicepresidente de EEUU Dick Cheney a los 84 años

El exalcalde Xavier Suárez y el exadministrador de la Ciudad Emilio González.
SUFRAGIO

Candidatos a la alcaldía de Miami llaman a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One en Doha el 25 de octubre de 2025, mientras realiza una escala para reabastecimiento de combustible en su camino a Malasia para la cumbre de la ASEAN.
INMIGRACIÓN

Trump defiende las redadas del ICE: "Nos frenan los jueces liberales"

Precinto electoral en el Ayuntamiento de Miami.
COMICIOS 2025

Elecciones en Miami-Dade, los votantes tienen la última palabra este martes