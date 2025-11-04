Marc Anthony confirma primera residencia en Las Vegas para 2026

Marc Anthony ensaya el lunes 19 de febrero de 2025 en el Kaseya Center de Miami para su presentación en Premio Lo Nuestro.

MIAMI.- En 2026, Marc Anthony se suma a la lista de artistas de brillan en Las Vegas . El Rey de la Salsa confirmó, a través de una publicación en Instagram junto a Live Nation Las Vegas, que brindará 10 conciertos en la Capital del Entretenimiento Mundial.

"¡Vegas! ¡Me emociona anunciar mi primera residencia en Las Vegas en el Fontainebleau Las Vegas! Consigue tus entradas para Vegas My Way del 13 al 21 de febrero y del 24 de julio al 1 de agosto el jueves a las 10 a.m.", reza el mensaje que acompaña un video en el que se aprecia al exponente de la salsa caminando por los pasillos de un hotel y divirtiéndose en un casino.

Legado

En un comunicado de prensa expuesto por Billboard, Marc Anthony manifestó su emoción por su primera residencia. “Las Vegas siempre ha sido sinónimo de reinvención y de entretenimiento que trasciende el tiempo, y este show encarna ese espíritu. Es una celebración de mi historia, mis raíces y de la música que me ha conectado con el público alrededor del mundo”.

El espectáculo promete pasearse por los más de 30 años de trayectoria artística, en los que cantará éxitos tanto en español como en inglés.

Jeffrey Soffer, presidente de desarrollo y CEO del Fontainebleau, aseveró que la presencia de Marc se acopla con el compromiso del hotel.

“Marc es una voz emblemática de nuestra generación que personifica el legado de Fontainebleau: crear momentos extraordinarios que se convierten en recuerdos imborrables. VEGAS… MY WAY! de Marc Anthony marca un hito en el entretenimiento de Las Vegas, y esperamos hacer historia cuando suba al escenario del BleauLive Theatre en 2026”.