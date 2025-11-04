martes 4  de  noviembre 2025
Shakira recibe el Billboard Global Touring Icon Award

En un video compartido en redes sociales se puede apreciar el asombro de la cantante barranquillera, quien se encontraba en los ensayos previos de su show en Cali

Shakira inicia su segunda vuelta por México.

Cortesía/Kevin Mazur/Vía Eighteen10

Cortesía/Kevin Mazur/Vía Eighteen10
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Shakira recibió el premio Billboard Global Touring Icon Award, un reconocimiento que celebra el éxito de la gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran, como parte del Billboard Live Music Summit 2025.

El evento se llevó a cabo el 3 de noviembre en Los Ángeles, aunque la colombiana no estuvo presente.

“Como tu mánager de gira desde hace mucho tiempo, estoy muy orgulloso y verdaderamente honrado de presentarte el primer premio anual Billboard Global Icon Tour Award. Tenemos la oportunidad de ser testigos todos los días de lo duro que trabajas para ofrecer el mejor espectáculo posible para todos tus fans", dijo Marty Hom, director de la gira de Shakira y una figura importante en la industria que ha trabajado con Fleetwood Mac, Barbra Streisand y los Rolling Stones.

En un video compartido en redes sociales se puede apreciar el asombro de la cantante barranquillera, quien se encontraba en los ensayos previos de su show en Cali, Colombia.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por billboard (@billboard)

Hito

La Loba dedicó el galardón a todo su equipo, desde músicos y bailarines hasta técnicos por entregarse en cada espectáculo.

"Las primeras 64 fechas de la gira producida por Live Nation (de un total de 82) recaudaron 327,4 millones de dólares con la venta de 2,5 millones de boletos, según Billboard Boxscore, convirtiendo Las Mujeres Ya No Lloran en la gira latina más lucrativa de la historia realizada por una mujer y la segunda gira latina más taquillera en general (solo detrás de la gira 2023-24 de Luis Miguel, que recaudó 409,5 millones de dólares)", reseñó Billboard.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Shakira (@shakira)

Otro hito de la gira fue la venta de 65.000 boletos para una de las 12 fechas que realizó en Ciudad de México, en el Estadio GNP Seguros.

“Es alentador e inspirador”, dijo Shakira a Hom. “Nunca pensé, ni en mis sueños más locos, que llenaría cada estadio. Es increíble y motivador al mismo tiempo, siento que apenas estoy comenzando mi carrera, y es una locura porque han pasado 30 años. (...) Esta ha sido la mejor gira de mi vida, ha sido tal como la soñamos. Trabajamos muy duro, superando cada obstáculo. No ha sido fácil. Trabajamos muchas, muchas horas para que todo fuera tan bueno como la gente lo merece”.

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

