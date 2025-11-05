miércoles 5  de  noviembre 2025
SERVICIOS PÚBLICOS

Dariel Fernández inaugura en Miami Gardens décima oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade

La nueva sede amplía el acceso a servicios esenciales del condado en el norte de Miami-Dade, acercando la gestión tributaria y de licencias a miles de residentes

Dariel Fernández, Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade, durante la ceremonia. 

Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.– El Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade, Dariel Fernández, inauguró este miércoles 5 de noviembre la décima oficina de su administración, ubicada en la ciudad de Miami Gardens, con el objetivo de acercar los servicios del condado a los residentes del norte de la jurisdicción.

“Hoy abrimos una nueva oficina que acerca el gobierno a la gente”, afirmó Fernández durante la ceremonia de corte de cinta. “Durante demasiado tiempo, muchos residentes de esta zona han tenido que viajar por todo el condado para renovar una licencia, pagar impuestos a la propiedad o realizar trámites básicos. Esta nueva ubicación permite que las familias y los negocios puedan hacer lo que necesitan aquí mismo, en su propia comunidad.”

La apertura marca un nuevo paso en la estrategia del Recaudador de modernizar y expandir la red de atención al público, ofreciendo más puntos de servicio, menos tiempos de espera y una experiencia más eficiente para los contribuyentes.

Una oficina para servir más cerca de casa

La ceremonia contó con la presencia del alcalde de Opa-Locka, John Taylor; el concejal de Miami Gardens, Reggie Leon; representantes de la oficina de la congresista Frederica S. Wilson; la alguacil del Condado, Rosie Cordero-Stutz; y la supervisora de elecciones, Alina García, junto a líderes comunitarios y decenas de residentes que celebraron el nuevo espacio.

Fernández destacó que cada inauguración forma parte de una visión más amplia para construir un gobierno local eficiente y centrado en el servicio al ciudadano.

“Cada oficina que abrimos fortalece nuestra conexión con la comunidad y ayuda a que el gobierno funcione mejor para las personas a las que sirve”, subrayó.

Servicios disponibles

Los residentes podrán realizar en esta nueva oficina una amplia gama de gestiones, incluyendo:

  • Renovación de licencias de conducir e identificaciones.
  • Registros y matrículas de vehículos.
  • Pagos de impuestos a la propiedad.
  • Tramitación de licencias comerciales y otros servicios administrativos del condado.

Dirección: 18326 NW 7th Avenue, Miami Gardens, FL 33169

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. / Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Transformación y eficiencia en la atención

Desde que asumió el cargo, Dariel Fernández ha impulsado una profunda transformación en el funcionamiento de la Oficina del Recaudador de Impuestos. Al inicio de su gestión, los residentes enfrentaban largas filas, tecnología obsoleta y escasez de personal en los centros de servicio del condado.

Hoy, esa realidad ha cambiado con la apertura progresiva de nuevas oficinas, la modernización tecnológica y la implementación de medidas para evitar abusos, como las multas a revendedores de turnos.

La expansión de oficinas —que ahora alcanza diez en todo Miami-Dade— busca no solo descongestionar los centros tradicionales, sino también garantizar un acceso equitativo a los servicios públicos en todas las zonas del condado.

Con la nueva sede en Miami Gardens, Fernández reafirma su compromiso de acercar el gobierno local a los ciudadanos, simplificar los trámites y fortalecer la relación entre la administración pública y las comunidades del norte del condado.

