Subastan instrumentos del guitarrista británico Jeff Beck

El precio de la guitarra, la pieza más destacada, estaba estimado entre 350.000 y 500.000 libras (entre 440.000 y 634.000 dólares), según la casa de subastas Christie's, que organizó la venta.

También se subastó una guitarra eléctrica Fender de 1990, el principal instrumento usado por Beck entre 1999 y 2014. La pieza, estimada entre 20.000 y 30.000 libras, fue vendida por más de un millón.

La venta incluyó más de 130 objetos utilizados por Beck: "a lo largo de su carrera que abarcó casi seis décadas", explicó Christie's.

Trayectoria

Nacido en junio de 1944 en los suburbios de Londres, Beck es considerado el quinto mejor guitarrista de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone, siendo capaz de pasar de un estilo a otro: rock, hard rock, blues, jazz.

El músico saltó a la fama tras unirse a la banda de rock The Yardbirds en 1965, donde actuó con Jimmy Page. El dúo forjó su leyenda con los álbumes y temas Shapes of Things y Over Under Sideways Down.

Beck, fallecido en enero de 2023 a los 78 años, ganó ocho premios Grammy en reconocimiento a su virtuosismo y sentido de innovación con la guitarra eléctrica.

FUENTE: AFP