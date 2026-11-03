Fallo en máquinas en Nueva York causa más desconfianza en sistema electoral

Decenas de máquinas de votación en el estado de Nueva York fallaron el martes cuando se juega el control de las dos cámaras legislativas en Estados Unidos en las elecciones de medio mandato, lo que generó acusaciones de fraude electoral.

Las autoridades electorales locales insistieron en que todas las papeletas serían contabilizadas, pero el simple hecho de fallas en medio de la votación genera más dudas sobre la confiabilidad del sistema electoral, sobre todo en estados gobernados por la ultraizquierda.

COMICIOS Trump sigue la jornada electoral de las legislativas desde la Casa Blanca

ELECCIONES 2026 Miami-Dade llega a las elecciones con más de 541.000 votos anticipados: estas son las cifras por partido

El presidente Donald J Trump, activistas, electores y los congresistas conservadores han denunciado la falta de credibilidad en el sistema electoral en regiones demócratas, que ahora responden a una agenda antiamericana wokista y socialista.

La Junta Electoral del condado de Westchester señaló estar al tanto de un problema que impide que las máquinas de votación acepten las papeletas en los colegios de todo el condado.

La Junta "quiere tranquilizar a cada votante de que su sufragio importa, su papeleta está garantizada y su voto será contabilizado" quedando las boletas de votación "depositadas" en bolsas de emergencia, indicó en un comunicado.

Subsiste el "fantasma del fraude"

Sin embargo, esta irregularidad el día de elecciones levanta más sospechas sobre los demócratas, en un estado que representa el cuartel general de la izquierda junto a California.

Algunas partes del condado de Westchester están incluidas en el distrito 17 de Nueva York donde el republicano Mike Lawler defiende su escaño en la Cámara de Representantes contra la demócrata Cait Conley.

Activistas en plataformas de internet afirmaron que los demócratas intentaban "robar" las elecciones. Entre ellos los activistas conservadores Laura Loomer o Scott Pressler, y Katie Miller, que dirige un pódcast y está casada con el consejero de la Casa Blanca Stephen Miller.

"Se han implementado los procedimientos de emergencia para papeletas, establecidos desde hace mucho tiempo, mediante los cuales las papeletas completadas se aseguran bajo control bipartidista y serán contabilizadas", señaló la Junta Electoral del estado de Nueva York.

Añadió que el error técnico -según las fuentes del sistema electoral- consistió en que las máquinas de votación no podían leer ni aceptar las papeletas. Estas "rechazaron las papeletas que no podían reconocer correctamente en lugar de tabularlas de forma incorrecta", indicó.

Queda por ver, si hay investigaciones posteriores, que esas fuentes dicen la verdad.

FUENTE: Con información de AFP.