Surgen nuevas denuncias contra Russell Brand tras ser condenado por delitos sexuales

El actor y comediante Russell Brand y su esposa, Laura, arriban a un tribunal en Londres.

LONDRES.- La policía británica ha informado que varias mujeres se pusieron en contacto con las autoridades para presentar nuevas denuncias contra Russell Brand desde el inicio del juicio del humorista, condenado el lunes a prisión por violación y agresiones sexuales.

El británico, de 51 años, humorista y célebre presentador reconvertido en gurú de las teorías conspirativas en las redes sociales, fue condenado el lunes a diez años y seis meses de prisión tras un juicio que duró un mes.

Brand, calificado de "depredador sexual" por el juez, fue declarado culpable de haber violado a una de sus admiradoras, que tenía 21 años en el momento de los hechos, y de haber agredido sexualmente a otras tres mujeres, entre ellas una empleada del canal MTV y otra de Channel 4.

"Hemos recibido varias denuncias durante el juicio y desde que se dictó el veredicto", declaró a Sky News el comisario Andy Furphy, responsable policial del caso de Russell Brand.

La policía ya había anunciado que estaba interrogando a Brand por otras dos nuevas acusaciones de violación.

El jefe de la Policía Metropolitana de Londres, Mark Rowley, afirmó el viernes que cree que surgirán "muchas más" denuncias.

Respuesta de la defensa

Jemima Goldsmith, que mantuvo una relación sentimental con Brand durante aproximadamente un año, en 2014, afirmó que ella misma fue víctima de su "violencia".

"Tuve que llamar a la policía para que lo expulsaran de mi domicilio en 2014, tras un incidente violento", escribió en X, tras conocerse el veredicto, la hija del multimillonario James Goldsmith y exesposa de Imran Khan, antigua estrella del críquet, que fue primer ministro de Pakistán.

Un día después de que se dictara la sentencia, las declaraciones del abogado de Brand ante el tribunal desataron una ola de críticas.

El abogado defensor, Ian Winter, afirmó que las denunciantes "no eran especialmente vulnerables" y que Russell Brand no podía ser culpable porque ellas "no se habían resistido, no habían gritado ni siquiera habían intentado marcharse".

La ministra británica de Educación, Lucy Powell, calificó el martes algunas de las declaraciones de la defensa como "increíblemente desalentadoras".

El primer ministro británico, Andy Burnham, señaló el sábado que su gobierno debe plantearse reformar los juicios por violación para "garantizar que no hagan sentir a las mujeres que son ellas quienes están siendo juzgadas, como sucedió con algunas en el pasado".

FUENTE: Con información de EFE