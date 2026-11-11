Marc Anthony vuelve a Venezuela con The Last Dance World Tour 2027

Marc Anthony anunció su esperado retorno a Caracas el jueves 4 de febrero de 2027 en el Estadio Universitario de Béisbol de la UCV de la mano de la empresa promotora de eventos Cúsica, después de trece años sin pisar suelo venezolano.

Esta presentación de Marc Anthony será en el marco del tour "The Last Dance World Tour 2027". La cita reunirá tanto a quienes vivieron sus anteriores espectáculos en el país como a una nueva generación de seguidores que lo verá en vivo por primera vez.

La última vez que Marc Anthony se presentó oficialmente en Venezuela fue en diciembre de 2013 en el Poliedro de Caracas, como parte de su gira "Vivir World Tour". Aunque se había anunciado un concierto en agosto de 2024 en el Estadio Monumental Simón Bolívar con su gira "Historia Tour", dicho evento fue suspendido por la productora.

Con más de 30 millones de copias vendidas a nivel mundial, Marc Anthony el salsero más comercial de la historia, donde batió el Récord Guinness como el artista con más álbumes posicionados en el puesto Nº1 en la lista Tropical Albums de Billboard.

Además de su faceta musical, el salsero ha destacado en la actuación en largometrajes como Man on Fire (2004) y la cinta biográfica El Cantante (2006), donde interpretó a la leyenda Héctor Lavoe.

La entrada General cuenta con un total de 3 zonas: Palco mantiene un costo de REF. 220 (+fee), Zona 2, REF. 105 (+fee), y Zona 3, REF. 65 (+fee). La entrada VIP también mantiene 3 zonas: VIP Standing 1 con un valor de REF. 140 (+fee), VIP Standing 2, REF. 115 (+fee), y VIP Seating con un costo de REF. 300 (+fee).

Las entradas se encuentran disponibles en cusica.com.