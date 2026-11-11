Al menos un muerto y varios heridos tras el derrumbe de un edificio en Nueva York

Bomberos trabajan en un edificio derrumbado en Brooklyn, Nueva York, el 11 de noviembre de 2026.

NUEVA YORK -- Una persona murió y varias resultaron heridas el miércoles tras el colapso de una edificación de tres pisos cerca de una obra en construcción en Nueva York, informaron las autoridades de la mayor metrópoli de Estados Unidos.

Imágenes del lugar de los hechos mostraron a bomberos que revisaban una pila de escombros en lo que parecía ser una propiedad residencial cuyos muros estaban derribados.

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Medios locales reportaron que algunas personas fueron sacadas de entre los restos del edificio, incluido un menor trasladado en una camilla.

El inmueble se desplomó sobre un foso correspondiente a una obra de construcción adyacente, arrancando la fachada de las viviendas y dejando al descubierto la estructura interna del edificio.

El departamento de bomberos de Nueva York dijo que recibió reportes de gente atrapada luego del derrumbe alrededor de las 16:00 locales (21:00 GMT) en el distrito de Flatbush de Brooklyn.

Los bomberos trabajan manualmente entre los escombros; han logrado rescatar a las personas que permanecían atrapadas.

Heridos trasladados a hospital

Una persona fue declarada muerta en el lugar, informó ese departamento, mientras que otras cuatro fueron llevadas al hospital en condición crítica y seis más sufrieron heridas menores.

El departamento de edificios de la ciudad dijo que sus inspectores estaban en el lugar "ayudando en las labores de recuperación y realizando inspecciones de estabilidad estructural en los edificios cercanos".

La causa del colapso se desconoce de momento.

De acuerdo con los registros de la edificación recogidos por el diario The New York Times, el inmueble afectado fue construido en 1930 y albergaba cuatro viviendas.

El Departamento de Edificios de la ciudad de Nueva York había emitido el pasado mes de marzo una orden de paralización de las obras de demolición en el terreno contiguo, imponiendo una multa de 10.000 dólares a la propiedad tras constatar que la estructura existente había sido completamente derribada sin los permisos pertinentes.

FUENTE: Con información de AFP