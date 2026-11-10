martes 10  de  noviembre 2026
POLÉMICA

Russell Brand condenado a 10 años y 6 meses por violación y agresión sexual

El juez Joel Bennathan, de la corte de Southwark, estableció la condena después de que el popular actor fuera declarado culpable de los cuatro delitos

El actor y comediante Russell Brand y su esposa, Laura, arriban a un tribunal en Londres.&nbsp;&nbsp;

El actor y comediante Russell Brand y su esposa, Laura, arriban a un tribunal en Londres.  

EFE

LONDRES.- El actor y comediante británico Russell Brand, de 51 años, fue condenado por un tribunal de Londres a 10 años y 6 meses de cárcel por un delito de violación y tres de agresión sexual cometidos contra cuatro mujeres entre 2004 y 2009.

El juez Joel Bennathan, de la corte de Southwark, al sur de Londres, estableció la condena después de que el popular actor fuera declarado culpable el pasado jueves de los cuatro delitos.

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El magistrado, que calificó hoy al comediante de "depredador sexual", destacó la "determinación y el coraje" de las víctimas que han tenido que lidiar con el trauma por los delitos cometidos por Brand.

Tras conocer la sentencia, Russell Brand, que llevaba un crucifijo al cuello, miró a su mujer, Laura Gallacher, con la que tiene tres hijos, y le dijo: "Te quiero", tras lo cual fue conducido a las dependencias internas de la corte antes de ser trasladado a una cárcel donde tendrá que cumplir como mínimo 7 años antes de acceder a la prisión condicional.

Defendido por su esposa

Gallacher ha estado presente en casi todas las sesiones del juicio contra su marido y siempre ha defendido su inocencia. En su turno en el estrado, reconoció que fue un hombre muy promiscuo -al menos antes de su matrimonio- y dijo que ahora era "un padre atento, cariñoso y maravilloso", además de "un marido considerado e increíble".

Del total de la condena, 10 años corresponden a la violación de una mujer, cometida en el año 2009.

El magistrado reconoció en su descargo las labores que Brand había llevado a cabo en los últimos años para ayudar a personas que tienen distintos tipos de adicciones y también las dificultades que afronta ahora su familia por ser padre de tres hijos.

Al comunicar la sentencia, el juez no mencionó la identidad de las víctimas y dejó claro que éstas tienen derecho al anonimato de por vida. De hecho, el nombre de ellas no ha sido mencionado en todo el proceso.

Brand fue declarado culpable el jueves de violar analmente en 2009 a una admiradora de 21 años a la que conoció después de un espectáculo en el Hammersmith Apollo de Londres; de besar y manosear a una empleada de Capital Radio en un pasillo de la emisora en 2005; de tocar los pechos de una trabajadora de MTV durante una fiesta en un bar del Soho en 2004, y de agredir sexualmente a una empleada de Channel 4 durante una grabación en 2009, a quien le pidió un masaje.

El jurado lo absolvió, en cambio, de otros dos cargos de violación y uno de intento de agresión indecente, al no considerarlos delitos probados.

Tras la sentencia, el detective Andy Furphy ,de la Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés), señaló en un comunicado que la condena "marca un hito importante en nuestra investigación y significa que Russell Brand ha respondido por sus delitos".

Una condena que puede animar a otras denunciantes

"Mis pensamientos -dijo Furphy- están con las mujeres que dieron un paso al frente e hicieron posible esta investigación. Denunciar delitos sexuales puede resultar sumamente difícil; ellas han demostrado una valentía, una dignidad y una resiliencia inmensas a lo largo de lo que ha sido una investigación prolongada y un proceso judicial complejo".

Resaltó que las víctimas han tenido que recordar una vez más unas "experiencias profundamente traumáticas" y soportar una gran atención por parte del público y de los medios de comunicación.

"Su valentía al dar un paso al frente no solo ha conducido a este desenlace, sino que también puede dar confianza a otras personas que han sufrido violencia sexual para que busquen ayuda y denuncien lo que les ocurrió", puntualizó.

FUENTE: Con información de EFE

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