Congresistas demócratas de origen hispano proponen un acuerdo con Trump para una reforma migratoria

Inmigrante tiene que presentar un examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) en Queens

WASHINGTON — Congresistas demócratas de origen hispano afirmaron este miércoles que esperan aprovechar su nueva mayoría en el Congreso para buscar un acuerdo migratorio con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una semana después de la derrota republicana en las elecciones de medio mandato.

El senador Rubén Gallego, el congresista electo y cantante Bobby Pulido y los representantes Henry Cuéllar, Vicente González y Joaquín Castro se reunieron con miembros de la Coalición Empresarial Estadounidense de Acción por la Inmigración (ABIC Action) y la Asociación de Constructores del Sur de Texas (STBA) para abordar el escenario abierto tras los comicios.

El encuentro se produce poco después de que Trump nombrara jefe de gabinete de la Casa Blanca a Stephen Miller, principal arquitecto de las redadas y deportaciones masivas. A pesar del ascenso de Miller, los legisladores defendieron la necesidad de negociar con la Casa Blanca una reforma migratoria que alivie la situación de los millones de latinos que viven y trabajan en el país desde hace décadas en situación irregular.

También ocurre cuando el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, indicó que el Gobierno está dispuesto a trabajar con el Congreso para aprobar una reforma migratoria.

En ese mismo sentido se pronunció el presidente Donald Trump. "Me encantaría hacer algo en inmigración", contestó el presidente al corresponsal de '60 Minutes' Ross Douthat, quien le pidió mencionar una cosa en la que le gustaría trabajar con la nueva mayoría demócrata.

Buscar acuerdo con Trump

Gallego, cuyo nombre suena como posible candidato presidencial demócrata para 2028, se mostró partidario de abrir una negociación: "Es necesario que alguien luche con fuerza por nosotros, lo que podría incluir, potencialmente, llegar a un acuerdo con Donald Trump".

"Sé que hay personas dispuestas a dialogar y buscar alianzas. Como líderes, tenemos la responsabilidad de intentar proteger a tantas familias latinas como sea posible", explicó.

El senador añadió que "todavía hay tiempo para lograr un acuerdo" y llamó a perseverar en las negociaciones: "Debemos esforzarnos por trabajar, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. No es momento para disputas".

El propio Trump declaró el domingo en una entrevista con '60 Minutes' que su política de deportaciones pudo haber sido "demasiado dura", que le perjudicó electoralmente y que quiere negociar con los demócratas un acuerdo migratorio.

Negociaciones con la Casa Blanca sobre ICE

Este miércoles, el congresista demócrata Cuéllar aseguró "estar en conversaciones con la Administración sobre el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)" para lograr un acuerdo migratorio.

"Reitero nuestra disposición a colaborar: si ellos quieren trabajar con nosotros, nosotros trabajaremos con ellos", sostuvo.

Los legisladores demócratas explicaron que intentarán alcanzar un acuerdo en los últimos meses del año, todavía con un Congreso de mayoría republicana. Si no lo consiguen, se volcarán a impulsar una reforma migratoria a partir del 3 de enero, cuando se constituirá el Congreso elegido en los comicios del 3 de noviembre.

La reforma migratoria incumplida por Obama y Biden

El vicepresidente de la Asociación de Constructores del Sur de Texas, Benny Meléndez, expresó su confianza en que los demócratas puedan cambiar las políticas migratorias de Trump.

Tras atribuir parte de la victoria demócrata al voto latino, le pidió al partido que no cometiera el error de los expresidentes Barack Obama y Joe Biden, que "prometieron una reforma" que nunca llegó. "Les dimos la oportunidad nuevamente; no nos fallen", advirtió.

Los gobiernos de Obama y Biden prometieron la reforma migratoria que no cumplieron, pese a haber tenido mayoría en el Congreso.

Buscar consensos

La política de fronteras abiertas de la administración del demócrata Joe Biden permitió el ingreso de más de 10 millones de inmigrantes indocumentados, con lo que saturó aún más el sistema migratorio en EEUU.

Trump no detalló en qué consistiría un posible acuerdo con los demócratas, pero confió en encontrar un consenso en materia de migración.

"Bueno, el acuerdo consistiría en que resolveríamos algo. Y creo que es algo, creo que es algo realmente viable", manifestó.

Trump admitió que le "dañó" la política de deportaciones porque su administración sacó a "personas que tenían buenos trabajos" y que "hay una gran parte del país que piensa que las personas deberían quedarse si son buenas personas trabajando en una compañía de jardinería o en un hotel".

FUENTE: Con información de EFE y AFP