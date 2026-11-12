jueves 12  de  noviembre 2026
Descenso térmico

Miami se prepara para sacar los abrigos: el frente frío ya tiene hora de llegada

El cambio comenzará entre esta noche y el viernes, con un sábado que podría traer las temperaturas más bajas desde marzo en algunos puntos del sur de Florida

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D. CASTROPÉ - GPT2
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— El sur de Florida se prepara para un fin de semana de mañanas frescas y menor humedad tras el paso de un frente frío que atravesará Miami-Dade, Broward y Palm Beach durante la madrugada y las primeras horas del viernes, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

El descenso más marcado se sentirá entre la noche del viernes y el amanecer del sábado, cuando el pronóstico sitúa las mínimas alrededor de 59 °F en Miami, 58 °F en Fort Lauderdale y 56 °F en West Palm Beach, equivalentes a unos 15, 14 y 13 grados Celsius, respectivamente.

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La previsión abre la posibilidad de recuperar las chaquetas ligeras después de meses de calor. Si se cumplen las proyecciones, los aeropuertos de Miami y Fort Lauderdale podrían registrar sus valores más bajos desde marzo, una referencia que permite dimensionar el cambio esperado.

Primero llegarán los aguaceros

Antes del refrescamiento, este jueves permanecerá cálido y mayormente nublado, con probabilidades de lluvia de entre 20% y 40%. Algunas precipitaciones podrían ser intensas y provocar acumulaciones puntuales de agua en calles vulnerables.

El NWS distingue dos pasos sucesivos: una primera zona de inestabilidad avanzará este jueves y favorecerá los aguaceros, mientras el frente principal llegará después con el aire más fresco. La lluvia disminuirá el viernes y el viento cambiará hacia el noroeste.

La actualización del ente ambiental también prevé un aumento del oleaje, de aproximadamente dos pies o menos este jueves a entre dos y cuatro pies el viernes. Quienes planeen salir en embarcaciones pequeñas deberán consultar el pronóstico marítimo antes de zarpar.

Un sábado para cambiar la rutina

El contraste se prolongará durante el día. El pronóstico local para el área metropolitana de Miami contempla una tarde de sábado mayormente soleada, con máximas en los 70 °F bajos, después de una noche menos húmeda y con ráfagas que podrían alcanzar 20 mph.

Para las actividades al aire libre, convendrá llevar una prenda adicional durante las primeras horas y ajustar la vestimenta conforme suba la temperatura. Las recomendaciones generales del NWS incluyen utilizar varias capas de ropa y prestar atención a niños y adultos mayores que deban permanecer fuera de casa temprano.

Si se utilizan calentadores portátiles, la agencia aconseja mantenerlos alejados de ropa y otros materiales inflamables, comprobar los detectores de humo y monóxido de carbono y evitar las parrillas de carbón para calentar espacios interiores. También recomienda proporcionar a las mascotas un refugio seco y protegido.

La tregua tendrá duración limitada. Se anticipa que el regreso de los vientos del Atlántico moderará las mañanas hacia el lunes, aunque las tardes conservarían un ambiente agradable. Para quienes esperan disfrutar del fresco, el sábado concentra por ahora la mayor expectativa.

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