Taylor Swift comparte con niñas que estuvieron en ataque a clase de danza en Londres

MIAMI.- Taylor Swift compartió con dos niñas que estuvieron en el ataque a una clase de danza y yoga con la temática de su gira The Eras Tour, el 29 de julio en Southport, Inglaterra. La cantante estadounidense regaló dos entradas a las infantes para que asistieran a uno de sus conciertos en Londres.

"You drew stars around my scars…", escribió la mujer en el pie de foto del video que publicó en Tiktok. La frase es tomada de la canción Cardigan del álbum Folklore de Taylor lanzado en 2020.





Foster también señaló que se encontraba agradecida con Swift por el detalle.



"Gracias por hacer la noche más mágica posible para todos nosotros. Gracias por traerle a Hope y Autumn pura felicidad anoche y siempre", agregó.

El ataque

El 29 de julio, un joven de 17 años, identificado como Alex Rudakubana, ingresó a un estudio en Southport donde se impartía una clase para niños de 6 a 11 años con temática de Taylor Swift.

En el hecho fallecieron Bebe King, de seis años, Alice Dasilva Aguiar, de nueve años, y Elsie Dot Stancombe, de siete años.

Además, 10 personas, incluida la instructora Leanne Lucas, de 35 años, resultaron heridas y en estado crítico.

Las autoridades acusaron a Rudakubana de tres cargos de asesinato y diez de intento de homicidio.