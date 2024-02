Taylor Swift, lista para hacer historia en unos eclécticos Grammy

SZA, cuya música traspasa géneros, tiene 9 nominaciones y la mayor oportunidad de hacerse con varios gramófonos junto a la estrella pop Billie Eilish, la banda indie boygenius y, claro, Swift, que va por los premios más importantes.

Olivia Rodrigo, Miley Cyrus, Janelle Monae y Lana Del Rey también están en liza para llevarse trofeos a casa.

Si ganara su cuarto premio al Álbum del año, Swift sería la primera artista en conseguir ese póker y dejaría atrás con tres a leyendas como Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder.

Sería la cereza del pastel para la artista de 34 años, quien ya domina con creces la música mundial.

Swift ocupa los titulares con solo pestañear, y también por su romance con la estrella de football americano Travis Kelce, quien no podrá asistir a la ceremonia de los Grammy porque está concentrado con su equipo Kansas City Chiefs para disputar el Superbowl de la NFL el próximo fin de semana.

Los Grammy también tendrán una alta dosis del mundo "Barbie", el éxito en cines que consiguió 11 nominaciones por participaciones destacadas, desde Eilish, Dua Lipa, la rapera Nicki Minaj y el nominado al Oscar Ryan Gosling.

Ice Spice, rapera del barrio neoyorquino Bronx, compite por un galardón por su trabajo en "Barbie" y por Mejor nuevo artista, una categoría que los expertos pronostican podría llevarse tras un año excepcional en el que conquistó internet.

"Trabajo por hacer"

Que siete de los ocho nominados en las categorías Álbum del año y Grabación del año sean mujeres o personas de género fluido es un enorme cambio que analistas de la industria ven como algo que debió pasar hace tiempo.

Harvey Mason Jr., director ejecutivo de The Recording Academy, la organización detrás de los Grammy, habló con la AFP durante la pre-gala del fin de semana y se mostró "optimista" por cómo destacan las mujeres nominadas, no como un caso puntual sino dentro de un cambio institucional más amplio.

Durante mucho tiempo los organizadores de los Grammy acusados de ser demasiado masculinos y de predominio de personas blancas. Sin embargo, Mason Jr. dijo que en los últimos cinco años el comité de miembros votantes ha incorporado a 2.500 nuevas mujeres y ahora el 40% es gente que no es de raza blanca.

"Siempre vamos a estar dispuestos al cambio en la votación, siempre trataremos de mejorarla y de ver qué está pasando en la música, y en los porcentajes de lo que se está creando y consumiendo. Queremos asegurarnos de que nos alineamos con esto", afirmó.

"Así que tenemos trabajo por hacer. Siempre. Tenemos que tener más mujeres, más personas de color (no blancas, ndlr), tenemos que tener más diversidad de género, así que lo seguiremos impulsando", subrayó Mason Jr.

Los nominados a Mejor nuevo artista The War and Treaty, el dúo compuesto por los esposos Michael Trotter Jr. y Tanya Trotter, declararon a la AFP que sienten un cambio pero enfatizaron en que hace falta progresar mucho más.

"Me gustaría que llegara el día en que no fuera un momento ¡aha! cuando una mujer suena en la radio. No es un momento ¡aha! que suenen diferentes nacionalidades en la música country", dijo Trotter Jr.

Y el reconocimiento importa, según Tanya: "El solo hecho de ser nominada a un Grammy te pone en un escenario diferente. Hace que te vean más".

"Un círculo completo"

Será una velada particularmente conmovedora para Batiste, quien triunfó en la gala de 2022 mientras atravesaba un duro drama personal tras bastidores, con su esposa, la escritora Suleika Jaouad, en medio de un tratamiento por una leucemia recurrente.

Esta vez ella podrá acompañarlo y eventualmente celebrar junto a él si gana alguna de las nominaciones, como la de Canción del año por "Butterfly", que compuso mientras Jaouad estaba en el hospital.

"¿Poder celebrar juntos el álbum y esa canción, y además estar en los Grammy de nuevo, esta vez con ella? Esa es mi parte favorita de esto", confesó Batiste a la AFP en una entrevista a fines del año pasado.

"Es un círculo completo", indicó.

La gran mayoría de los 90 trofeos se entrega antes de la gala televisada de los Grammy, en la que actuarán entre otros SZA, Eilish y Rodrigo.

La sensación nigeriana Burna Boy y el rapero Travis Scott también subirán al escenario con otros como el cantante de country Luke Combs, quien se espera que toque su exitoso cover "Fast Car" en compañía de la cantante Tracy Chapman, quien ostenta cuatro Grammy .

El comediante Trevor Noah, nominado a Mejor álbum de comedia, presentará la gala principal de los Grammy, que será transmitida el domingo a las 17H00 locales (01H00 GMT del lunes) por la cadena estadounidense CBS.