Taylor Swift tiene vínculos familiares con la poeta Emily Dickinson

"Necesitamos calmarnos… ¡pero cómo podemos hacerlo cuando tenemos GRANDES noticias!? Las renombradas poetas estadounidenses Taylor Swift y Emily Dickinson son primas sextas", reza un comunicado publicado por Ancestry en su cuenta de Instagram.

La escritura de Taylor Swift

Hasta los momentos, ni Taylor ni sus representantes se han pronunciado al respecto.

Dickinson fue una destacada poeta estadounidense que nació el 10 de diciembre de 1830 y falleció el 15 de mayo de 1886. Entre sus obras más destacadas se encuentran Because I could not stop for Death y Hope is the thing with feathers.

Sus apasionados versos la hicieron destacar entre las grandes figuras masculinas del género literario de la época, al punto de ser una de las figuras que descansa en el panteón dedicado a los poetas más influyentes de la cultura norteamericana, junto a Edgar Allan Poe, Ralph Waldo Emerson y Walt Whitman.

El impacto de Taylor Swift en la cultura pop ha sido estudiado por muchos catedráticos, e incluso en algunas universidades del mundo se han abierto cursos para entender la influencia de Swift en la literatura moderna.