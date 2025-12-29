Teatro de Mariúpol reabre sus puertas en Ucrania ocupada

Los trabajadores de la construcción reconstruyen el Teatro Dramático Mariupol en Mariupol, Ucrania controlada por Rusia, el 4 de abril de 2024.

MOSCÚ.- El teatro principal de Mariúpol, devastado por los bombardeos en 2022 y que quedó en ruinas, reabrió sus puertas el domingo en el este de Ucrania controlado por Rusia, anunciaron las autoridades locales establecidas por Moscú.

"El teatro dramático ruso de Mariúpol ha reabierto sus puertas al público", se congratuló en Telegram Denis Pushilin, líder prorruso de la región de Donetsk, de la que forma parte Mariúpol.

Rusia, que lleva casi cuatro años liderando una ofensiva en Ucrania, controla desde mayo de 2022 esta ciudad costera tradicionalmente rusófona, situada a orillas del mar de Azov.

Una toma obtenida tras un asedio que causó 22.000 muertos civiles, según el ayuntamiento ucraniano en el exilio de Mariúpol, y que destruyó o dañó el 90% de los edificios residenciales, según la ONU.

Según la ONG Amnistía Internacional, el bombardeo del teatro de Mariúpol en marzo de 2022, del que Rusia y Ucrania se acusan mutuamente, causó la muerte de "al menos una docena de personas".

"La ejecución del proyecto de reconstrucción del edificio ha llevado tres años" y el teatro ha recuperado su "imagen histórica", con una fachada adornada con esculturas, y ofrece "un equipamiento moderno del más alto nivel", según Pushilin.

"Ha resucitado a pesar de todo", se felicitó el domingo por la noche la televisión pública rusa Pervy Kanal, al difundir imágenes de la escalera y las columnas de mármol del teatro, así como de una gigantesca lámpara de cristal, con un peso de 2,5 toneladas, de la gran sala de espectáculos con capacidad para 500 espectadores.

Artistas de Mariúpol y San Petersburgo, ciudad que ayudó a la reconstrucción del teatro, actuaron en el escenario durante la ceremonia de reapertura, según la misma fuente.

En septiembre de 2022, Rusia reivindicó la anexión de las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, aunque no controla la totalidad de estos territorios.

FUENTE: AFP