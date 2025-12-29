lunes 29  de  diciembre 2025
ESCENA

Teatro de Mariúpol reabre sus puertas en Ucrania ocupada

Rusia, que lleva casi cuatro años liderando una ofensiva en Ucrania, controla desde mayo de 2022 esta ciudad costera situada a orillas del mar de Azov

Los trabajadores de la construcción reconstruyen el Teatro Dramático Mariupol en Mariupol, Ucrania controlada por Rusia, el 4 de abril de 2024. &nbsp;

Los trabajadores de la construcción reconstruyen el Teatro Dramático Mariupol en Mariupol, Ucrania controlada por Rusia, el 4 de abril de 2024.

 

AFP/Corredor

MOSCÚ.- El teatro principal de Mariúpol, devastado por los bombardeos en 2022 y que quedó en ruinas, reabrió sus puertas el domingo en el este de Ucrania controlado por Rusia, anunciaron las autoridades locales establecidas por Moscú.

"El teatro dramático ruso de Mariúpol ha reabierto sus puertas al público", se congratuló en Telegram Denis Pushilin, líder prorruso de la región de Donetsk, de la que forma parte Mariúpol.

Lee además
Lucrecia ensaya en la Florida International University para el concierto Celia Sinfónica.
MÚSICA

Lucrecia conmemora 30 años de trayectoria con una gira internacional
Quebec.
VIAJES

Carnaval de invierno en Quebec City

Rusia, que lleva casi cuatro años liderando una ofensiva en Ucrania, controla desde mayo de 2022 esta ciudad costera tradicionalmente rusófona, situada a orillas del mar de Azov.

Una toma obtenida tras un asedio que causó 22.000 muertos civiles, según el ayuntamiento ucraniano en el exilio de Mariúpol, y que destruyó o dañó el 90% de los edificios residenciales, según la ONU.

Según la ONG Amnistía Internacional, el bombardeo del teatro de Mariúpol en marzo de 2022, del que Rusia y Ucrania se acusan mutuamente, causó la muerte de "al menos una docena de personas".

"La ejecución del proyecto de reconstrucción del edificio ha llevado tres años" y el teatro ha recuperado su "imagen histórica", con una fachada adornada con esculturas, y ofrece "un equipamiento moderno del más alto nivel", según Pushilin.

"Ha resucitado a pesar de todo", se felicitó el domingo por la noche la televisión pública rusa Pervy Kanal, al difundir imágenes de la escalera y las columnas de mármol del teatro, así como de una gigantesca lámpara de cristal, con un peso de 2,5 toneladas, de la gran sala de espectáculos con capacidad para 500 espectadores.

Artistas de Mariúpol y San Petersburgo, ciudad que ayudó a la reconstrucción del teatro, actuaron en el escenario durante la ceremonia de reapertura, según la misma fuente.

En septiembre de 2022, Rusia reivindicó la anexión de las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, aunque no controla la totalidad de estos territorios.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Los eventos culturales más recordados de 2025

PETA critica a Kim Kardashian por regalar cachorros a sus hijos en Navidad

Brigitte Bardot será enterrada en el cementerio de Saint-Tropez

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Autos nuevos fabricados en Estados Unidos.
CASA BLANCA

Trump facilita que automotrices en EEUU bajen precios a vehículos

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade. 
LITIGIO

Empresa demanda al recaudador de impuestos de Miami-Dade tras revocación de licencias por vínculos con Cuba

El despliegue militar del gobierno del presidente Donald J. Trump contra el narcotráfico internacional es el mayor en la historia del país.
CASA BLANCA

Trump insinúa que EEUU realizó su "primer ataque terrestre" contra cárteles de Venezuela

La actriz francesa Brigitte Bardot (en el centro) ofrece una rueda de prensa en diciembre de 1965 en Hollywood para la película Viva María, dirigida por Louis Malle (al fondo).
DUELO

Brigitte Bardot será enterrada en el cementerio de Saint-Tropez

Patrulla fronteriza de México. 
INMIGRACIÓN

Nueva ley en Texas refuerza cooperación de alguaciles con ICE ¿Cuándo entra en vigencia?

Te puede interesar

El despliegue militar del gobierno del presidente Donald J. Trump contra el narcotráfico internacional es el mayor en la historia del país.
CASA BLANCA

Trump insinúa que EEUU realizó su "primer ataque terrestre" contra cárteles de Venezuela
Combatientes de Hamás aseguran un área en una plaza antes de liberar a cuatro rehenes israelíes a un equipo de la Cruz Roja en la ciudad de Gaza el 25 de enero de 2025.
¿Alto al fuego en riesgo?

Hamás confirma que "no renunciarán" a sus armas; Trump dice que debe desarmarse

Escena acordonada mientras la policía realizaba las labores investigativas.
SUCESO

Autoridades investigan tiroteo en La Pequeña Habana donde murió una mujer

El precio de los alimentos y otros artículos subió.
ESTADÍSTICAS

Miami culmina 2025 con inflación baja, pero comer y vivir cuesta cada vez más

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade. 
LITIGIO

Empresa demanda al recaudador de impuestos de Miami-Dade tras revocación de licencias por vínculos con Cuba