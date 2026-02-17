martes 17  de  febrero 2026
ESCENA

Teatro Avante presenta versión de "El rey Lear"

Una pieza inspirada en El rey Lear, del inglés William Shakespeare, escrita y dirigida por Neher Jacqueline Briceño

Escena de Lear, con Daniel Romero y Julio Rodríguez.

Escena de Lear, con Daniel Romero y Julio Rodríguez.

TEATRO AVANTE / Verónica Lucía Sánchez
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

MIAMI.- La cartelera de teatro en Miami destaca con la puesta en escena de Lear, una pieza inspirada en El rey Lear, del inglés William Shakespeare, escrita y dirigida por Neher Jacqueline Briceño, que, bajo el auspicio del grupo Teatro Avante, presenta en el Westchester Cultural Arts Center.

“Cuando nos acercamos a Shakespeare vamos con la seguridad de encontrarnos con referentes universales que se vienen estudiando por años, por lo que la vigencia de su obra Lear es absolutamente clara: poder, ambición, traición, locura”, comentó la directora a DlARlO LAS AMÉRlCAS.

Y añadió: “En esta propuesta me quise centrar en la familia, en la relación padre e hijas y en las estructuras de poder y traición que igualmente se manifiestan bajo el techo de un poderoso, pero que se mantienen a puerta cerrada. Sobre todo, en la actualidad, donde la figura pública de un gobernante se expone hasta la saciedad, pero no hay acceso a sus grandes borrascas internas”.

La puesta en escena cuenta con las actuaciones de Julio Rodríguez, Claudia Valdés, Claudia Tomás, Laura Alemán y Daniel Romero.

La tragedia del rey Lear, a menudo abreviada como Rey Lear, es un trágico drama teatral didáctico e impactante que fue escrito por William Shakespeare en torno al año 1605. Ambientada en la Britania prerromana, la obra representa las consecuencias de la prueba de amor del rey Lear, en la que divide su poder y sus tierras según los elogios de sus hijas.

La obra es conocida por su tono oscuro, su poesía compleja y temas universales de poder, lealtad, traición y locura.

Múltiples versiones de la pieza han sido escritas e interpretadas a través de los años, incluyendo cine, teatro, radio y hasta novelas inspiradas en el texto original.

Westchester Cultural Arts Center, 7930 SW 40th St, Miami. Funciones Jueves 19, viernes 20 y sábado 21 de febrero a las 8:30 p.m. y domingo 22 a las 5 p.m.

Entradas en la taquilla del teatro o en línea si hace clic aquí.

