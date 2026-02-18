Teatro en Miami: Moderna versión de 'El rey Lear'

La puesta de Lear, versión de El Rey Lear de William Shakespeare , en una atinada, moderna, imaginativa y dinámica versión de Naher Jacqueline Briseño, quien también asume la dirección, en una producción de Teatro Avante, es una buena oportunidad para que el público que no la pudo ver en su estreno durante el 39 Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami , se acerque al teatro, pues es un trabajo memorable.

Para Lear la directora Briseño toma la esencia de la obra de Shakespeare, donde el Rey, ya anciano decide dividir su reino entre sus tres hijas. Dos de ellas Goneril y Regan se desbordan en elogios y adulación a su progenitor, mientras Cordelia la más joven de todas, es honesta y expresa el cariño que siente por su padre, pero dice que no siente amor por él. El Rey se enfurece, la deshereda y la expulsa del palacio. A partir de ese momento comienza la tragedia marcada por ambiciones de poder, engaños, traiciones y mentiras, y también la angustia del soberano.

Como espectador he seguido el trabajo de Julio Rodríguez a lo largo de los años, pero jamás lo había visto tan completo, desgarrado y en posesión total de un personaje como su Lear. Su expresión, gestualidad y vibraciones de su cuerpo marcaban el ritmo interno del papel que ejecutaba. Lo proyectaron a un nivel actoral superior.

Las hijas del Rey, vestidas con elegancia y novedosos tocados en la cabeza, preparaban las escenas y situaciones. Desdoblan sus ambiciones y allanan el camino para la traición. Las tres hermanas están muy a tono, Claudia Valdés como Goneril y Laura Alemán como Regan. Cordelia, la menor, y despojada de toda herencia lo interpreta Claudia Tomás transmitiendo la inocencia y candidez de su personaje.

El trabajo de Daniel Romero como el bufón es muy demandante y es una elaboración escénica de Briseño muy acertada, contemporanizando la obra. Hace de narrador, encargado de anticiparse a lo que ha de ocurrir. Además, le imprime a la pieza un ritmo acelerado, usando un teléfono que proyecta en una pantalla grande al fondo del escenario algunas escenas. Maneja con precisión el dispositivo, logrando primeros planos que demandan más de los actores.

El recurso de las tecnologías de punta le imprime a la puesta una poderosa intensidad. No es algo nuevo, ya se ha hecho, pero a este clásico de Shakespeare le aporta un enorme salto en el tiempo, consiguiendo que, al ser escuchados los textos, se sientan contemporáneos, incluso cada cual se lo puede ajustar a su propia realidad: “la echaste porque no supo adormecerte el oído”, le dice el Bufón a su Rey, viejo y decadente, pero con poder para ordenar que se haga su voluntad. Esa realidad del poder y de decidir sobre el futuro de los demás se vive a diario en el mundo.

La directora Jacqueline Briseño logra un espectáculo encomiable desde la sencillez de un escenario casi desnudo, dejando que sea el peso de las palabras y el lenguaje corporal quienes dominen todo el tiempo.

Como bien le expresó la directora a Jesús Hernández para este DIARIO LAS AMÉRICAS, “cuando nos acercamos a Shakespeare vamos con la seguridad de encontrarnos con referentes universales que se vienen estudiando por años, por lo que la vigencia de su obra Lear es absolutamente clara: poder, ambición, traición, locura”. Esta fuerza universal, la reelabora Briseño para darnos una versión que deja huella.

El concepto escénico de Jorge Noa y Pedro Balmaseda de Nobarte, usando paneles de cristales y ruedas que abren, cierran o expanden el escenario, contribuye al dinamismo del lenguaje general de la puesta. A cargo de esta pareja de creadores, estuvo también el vestuario que jugó un papel importante en particular con las actrices. Vale destacar también el concepto de luces de Ernesto Pinto por su efectividad.

Lear se presenta en el Westchester Cultural Arts Center, 7930 SW 40 St., Miami, los días jueves 19, viernes 20 y sábado 21 de febrero a las 8:30 p.m. El domingo 22, a las 5 pm.