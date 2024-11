"Tebas Land", uno de los logros escénicos de 2024

MIAMI.- El regreso a escena de Tebas Land, obra del dramaturgo uruguayo Sergio Blanco, considerado uno de los autores contemporáneos más audaces, bajo la dirección del experimentado Carlos Celdrán, a quien se le señala en el programa de mano como director residente de la productora Arca Images , es oportuna, entre otras razones, porque recientemente se pudo ver en Miami otra obra de Blanco, La ira de Narciso, donde el autor repite recursos para estructurar su texto y el manejo de la escena, que hace pensar que ha encontrado una forma efectista de proyectar su teatro, algo que no siempre es saludable, por aquello de repetir los mismos esquemas.

No poseo más elementos para juzgar, pues apenas he visto estas dos de sus obras, pero tomando en cuenta que entre Tebas Land (2012) y La ira de Narciso (2015) median tres años y la sinopsis de otra obra, Ostia, también del 2015, señala que se aborda la relación del autor (también como personaje) con su hermana, me hace estar alerta en cuanto a sus esquemas.