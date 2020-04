Telemundo adapta su programación diurna a tiempos actuales

"Estamos viviendo un momento sin precedentes en nuestras vidas, y queremos que nuestra audiencia sepa que seguimos comprometidos a proporcionarles la información que necesitan para enfrentar estos tiempos difíciles", expuso a través de un comunicado Ronald Day, vicepresidente ejecutivo de Entretenimiento de Telemundo.

"Ahora, más que nunca, estamos orgullosos de ofrecerle a los latinos noticias e información íntegra y verídica con las que pueden contar, al igual que entretenimiento que los motive”, agregó.

El horario de Telemundo que se ofrece de 5 a.m. a 7 p.m. ET (4am-6pm CT) durante la cuarentena incluye la siguiente programación:

A las 5 a.m. ET/PT, las estaciones de Telemundo en Los Angeles, Nueva York y Miami seguirán ofreciendo sus noticieros locales en vivo y temprano en la mañana, mientras que la estación de Telemundo en Filadelfia continuará presentando su noticiero local a las 6 a.m. ET.

Después de finalizar Un Nuevo Día, que se transmite a nivel nacional, a las 11:30am/10:30c, continúa la cobertura local con Acceso Total, seguido por las noticias locales a las 12p.m./11a.m. centro.

Noticias Mediodía con Paulina Sodi comienza a las 12:30 p.m./11:30c con más actualizaciones noticiosas sobre la crisis global.

A la 1:30 p.m./12:30c, Ana Jurka y Carlos Adyan traen a los televidentes historias positivas y entretenidas en el nuevo programa En Casa con Telemundo, para inspirar, motivar y fortalecer a toda la familia durante la cuarentena.

A las 2 p.m./1c, Suelta La Sopa ofrece la cobertura más completa de las noticias del mundo del entretenimiento y celebridades durante la crisis COVID-19 con su presentador Jorge Bernal junto al equipo de expertos en farándula, que incluye a Carolina Sandoval, Juan Manuel Cortés, Vanessa Claudio y Luis Alfonso Borrego.

La cobertura continúa a las 3 p.m./2c con una edición de dos horas de Al Rojo Vivo, presentado por María Celeste Arrarás. La primera hora de este programa está dedicada a temas relacionados con el COVID-19. En la segunda parte, un equipo de profesionales a través de la nación colabora con historias humanas.

A las 5 p.m./4C, los televidentes pueden sintonizar las estaciones de Telemundo en 27 mercados para ver los noticieros locales.

El horario vespertino de 12 horas concluye con Noticias Telemundo a las 6:30 p.m./5:30C, conducido por José Díaz-Balart con las últimas noticias, entrevistas y actualizaciones sobre COVID-19.

La programación diurna de Telemundo se transmite simultáneamente a través de la aplicación Telemundo App, disponible en Google Play Store y Apple Store. Además, los televidentes pueden ver los noticieros de sus respectivos mercados en los Apps y sitios web de las estaciones de Telemundo.

En medio de la crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus, personalidades de Telemundo instan a través de este video a los televidentes a quedarse en casa y cumplir la cuarentena. La empresa, además, adoptó como medida preventiva rotar a las figuras que participan en shows en vivo en Telemundo Center, en Doral, como Un Nuevo Día y Suelta la Sopa, por eso unos graban en el set y otros desde casa según la rotación. También han limitado el número de camarógrafos en el set de grabación.