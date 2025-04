Tenay Rodríguez celebra con orgullo el regreso de la segunda temporada de su show

MIAMI.- Bajo las luces cálidas y la energía vibrante del icónico bar restaurante Dolores But You Can Call Me Lolita, en Brickell, la empresaria, influencer y presentadora Tenay Rodríguez festejó el esperado lanzamiento de la segunda temporada de su programa televisivo El Show de Tenay, que se transmitirá a nivel nacional todos los sábados a las 10:00 p.m. por la pantalla de Mega TV, a partir del 9 de mayo.