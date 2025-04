Javier Ceriani regresa a Miami con la obra "Antes que me maten"

MIAMI.- El actor y periodista Javier Ceriani regresa Miami , de la mano de Club Media Network, para presentar Antes que me maten, una obra en la que el argentino se enfrenta a un juicio inesperado y en el que puede ser condenado a muerte condenado por chismoso.

La obra, dirigida por Kevin Cass, llega a Miami el 3 y 4 de mayo, ciudad con la que el argentino desea reencontrarse.

En entrevista para DIARIO LAS AMÉRICAS, el periodista más temido por los famosos abordó que la razón que lo llevó a desarrollar el proyecto no es más que conectar con su pasión por la actuación.

"Antes que periodista y figura publica extravagante, soy actor. Así comencé yo en Argentina. Entonces hay algo del escenario y de las tablas que siempre me llama y me dan ganas. En Miami hice El critico, Todo por un like y Bajo Terapia; en Los Ángeles participé en festivales y gané el premio como mejor actor y mejor obra. Pero estos últimos años, con toda la locura de Youtube y el programa, estaba alejado de mi primer amor: el teatro", comentó.

"Tenia muchas ganas, y lo veníamos conversando con Kevin Cass -que además de ser un director magnifico es un gran amigo de los pocos que tengo en este ambiente-. Él dirige a los influencers latinos mas importantes de Estados Unidos, y le dije: '¿cómo no vas a estar dirigiendo al numero uno?'... Y así empezamos a planear esta locura", recordó.

Javier sostiene que en la obra confluye la ficción y la realidad, pues en medio de un juicio al que jamás ha estado expuesto tendrá la oportunidad de hablar sin censura sobre diversos episodios de la industria del entretenimiento.

Javier Ceriani Cortesía El periodista y actor argentino Javier Ceriani. Cortesía/Victoria Schiafino

"La obra es una mezcla perfecta entre ficcional y realidad. Me hacen un juicio, publico, en donde me condenan a muerte por chismoso. Ahora… si cuento los secretos mas grandes que tengo sobre la farándula nunca antes dichos, puede que me den la libertad. Obviamente.... ¿Qué creen que hago?. Y ahí aprovecho, y en medio de este juego de ficción, cuento todo lo que no se puede decir en televisión o streaming".

El montaje de la producción fue veloz, pues Javier sostiene que fue a fines del año pasado que se concretó el desarrollo de la producción.

"A principios de noviembre de 2024 confirmamos que íbamos a hacer la obra, y ahí mismo comenzamos con el director y junto a mis productores de Club Media (que son los numero uno en Argentina y hacen muchas cosas en Estados Unidos) a cranear y delinear que queríamos hacer y contar".

Para ello, el equipo tuvo que crecer con el objetivo de brindar una experiencia memorable para tanto para el público como para todos los involucrados tras bambalinas.

"Invitamos al gran autor Martin Guerra, que hace las mejores comedias y sketchs (le escribe a Susana Giménez, y escribía a Emilio Dissi y Miguel del Sel conocidos en Miami por Dinamitados). Necesitábamos un buen texto que pueda llegar al publico y que además me permita ser quien soy y jugar con libertad. Empezamos a ensayar el 25 de diciembre (¡si, ese día!) y estrenamos el 20 de Marzo en Santa Mónica, Los Ángeles con un éxito total. El proceso fue bueno porque tuvimos tiempo suficiente de hacerlo", recordó.

Reencuentro con Miami

Ahora, Javier Ceriani vuelve a la Ciudad del Sol para recibir el calor de un público al que ha marcado durante su trayectoria profesional; un momento con el que sueña porque sostiene que fue Miami la ciudad que lo vio nacer.

"Yo marque una diferencia muy grande en el periodismo y en los medios de Miami. La obra es muy miamense. Tiene el sello en todos los detalles. Es un reflejo de todo lo que pasó y todos los límites que pasé yo en su momento. Miami exigía un glamour propio que las cadenas no daban. Telemundo y Univision estaban manejados por las vacas sagradas: La Saralegui, Don Francisco, el gordo De Molina, los Estefan", recuerda.

"Era muy medido lo que se decía y se hacia porque transmitían a nivel nacional y yo fui un revolucionario para Miami y le di identidad al periodismo. Yo salí a romper todos los esquemas con la Cosa Nostra y empecé a ventilar todo aquello que no se podía decir. Hoy en YouTube el público que me veía hace 23 años en televisión me puede ver en vivo todos los días".

No duda que el afecto y la receptividad de la pieza sea distinto que en otras ciudades porque la dinámica atrapa al espectador desde el primer momento.

"El público ama la obra desde que se abre el telón. Porque me ven de una manera que muchos sueñan verme y no lo han logrado… pero prefiero no decirlo porque es sorpresa total. Es muy hermoso lo que pasa con el público y mi encuentro con ellos. Aman la obra, se divierten, participan y se van felices".

Sobre las sorpresas que promete la sinopsis, el intérprete insiste en que todo lo que tiene para decir es más que suficiente.

"Van a escuchar lo que nunca he dicho antes en televisión. Y más en Miami, que es la ciudad en la que viví por 20 años, y es de donde más sé cosas y viví situaciones maravillosas, bizarras y tremendas".

Por último, Javier señala que abrirse camino de forma independiente ha sido la mejor decisión, pues puede llegar a más rincones del mundo, y esto se ha traducido en la afluencia de espectadores a sus shows.

"Hoy en día en mi canal propio, con mi programa de lunes a viernes, bato récords de audiencia con 40mil personas en vivo viéndome. Las reproducciones de cada programa superan los 300 mil vistas. Esa locura lo que se genera en mi canal, por suerte se ve reflejada en la afluencia de publico a mi obra que estrenó en Los Ángeles, siguió por Las vegas, ahora se presenta en Miami y seguimos para New York, Chicago, Orlando y Texas".