Tenerife, vinos de origen volcánico y una tradición singular en Canarias

La producción de vinos en Islas Canarias tiene una historia que se remonta al siglo XV, cuando colonos españoles y portugueses introdujeron el cultivo de la vid en el archipiélago. Desde entonces, las condiciones geográficas y climáticas han marcado la evolución de una producción vinícola caracterizada por las variedades locales, los suelos volcánicos y las técnicas adaptadas a terrenos difíciles.

Seis islas cuentan con producción vinícola reconocida: Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, La Gomera, La Palma y El Hierro, pero Tenerife ocupa un lugar destacado por la extensión de sus viñedos y la diversidad de sus zonas productoras. Entre ellas figura el valle de La Orotava, donde la tradición vitícola está estrechamente vinculada a la geografía de la isla.

El clima templado, la influencia de los vientos alisios y la composición de los suelos contribuyen a definir el perfil de los vinos tinerfeños. Los blancos pueden presentar notas anisadas y una acidez marcada, mientras que los elaborados con malvasía destacan por sus aromas florales y matices de fruta madura.

Variedades autóctonas

Listán Blanco, Albillo y Malvasía figuran entre las variedades utilizadas en la elaboración de vinos de Tenerife. Sus características, junto con las condiciones particulares de cada zona de cultivo, permiten obtener diferentes perfiles aromáticos y gustativos.

La producción también está vinculada a la gastronomía local. Los vinos blancos y tintos de la isla pueden acompañar platos tradicionales como los quesos de cabra, el pescado a la parrilla y las preparaciones de cerdo condimentadas con especias.

A diferencia de otras regiones vinícolas españolas, donde las categorías crianza, reserva y gran reserva tienen una presencia importante en el mercado, en Tenerife predominan los vinos jóvenes. También se elaboran vinos identificados como roble, una denominación que suele asociarse con un paso limitado por barrica.

Esta preferencia responde, en buena medida, al interés por preservar las características de las variedades autóctonas y la expresión del terruño volcánico. Muchos vinos jóvenes salen al mercado durante el año siguiente a la vendimia y apenas pasan tiempo en barricas de roble, lo que permite mantener sus notas frutales y su frescura.

La escasa presencia de etiquetas reserva o gran reserva no significa que los vinos de Tenerife carezcan de capacidad de envejecimiento. En zonas de mayor altitud, como Valle de La Orotava y Abona, las condiciones de cultivo pueden favorecer una acidez natural que contribuye a la evolución de determinados vinos en botella.

Algunos tintos de calidad pueden desarrollar mayor complejidad con varios años de guarda, aunque su evolución depende de la variedad, la elaboración y las características de cada añada.

Recorridos por las zonas vinícolas

El valle de La Orotava y la comarca de Tacoronte-Acentejo forman parte de los principales recorridos vinculados a la producción vinícola de Tenerife. Estas zonas permiten conocer tanto los paisajes de cultivo como las particularidades de una actividad que ha evolucionado a partir de las condiciones naturales de la isla.

La Casa del Vino ofrece información sobre la historia y las características de la viticultura canaria. También es posible visitar bodegas como Bodegas Monje y Bodega El Lomo, donde los visitantes pueden acercarse a los métodos de elaboración y a las variedades que forman parte de la tradición local.

Cómo llegar

Varias aerolíneas, entre ellas Iberia y Air Europa, conectan ciudades estadounidenses como Miami con España, generalmente mediante vuelos a Madrid y posteriores conexiones con Tenerife.

Los ciudadanos estadounidenses pueden viajar a España sin visado para estancias turísticas de corta duración. Los viajeros con pasaportes de otros países deben consultar los requisitos correspondientes antes de salir.

Alojamiento

Tenerife dispone de una oferta de alojamiento que incluye hoteles de gran categoría, establecimientos independientes y hostales. La elección depende de la zona que se quiera visitar, el presupuesto y el interés por combinar los recorridos vinícolas con otras actividades en la isla.

Para obtener información turística, se puede consultar el portal oficial WebTenerife.com.

Moneda y gastos

La moneda oficial de España es el euro (€). Debido a las fluctuaciones del tipo de cambio, conviene consultar la cotización antes del viaje.

Las tarjetas de crédito y los cajeros automáticos están ampliamente disponibles, aunque es recomendable comprobar con la entidad bancaria las posibles comisiones por operaciones internacionales y conversión de divisas.