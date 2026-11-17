MIAMI.– En el marco del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, la Cámara de Comercio de España-EEUU en Florida y el Global Hispanic Council han anunciado en Miami el lanzamiento formal de AMERICA250: A Hispanic Vision.
El proyecto se despliega a través de cuatro grandes ejes transversales que abarcan desde el diálogo institucional hasta la diplomacia corporativa
MIAMI.– En el marco del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, la Cámara de Comercio de España-EEUU en Florida y el Global Hispanic Council han anunciado en Miami el lanzamiento formal de AMERICA250: A Hispanic Vision.
La iniciativa nace con el objetivo estratégico de visibilizar el impacto histórico, económico y socio-cultural de la comunidad hispana en el desarrollo de la nación norteamericana, articulando una narrativa integral bajo el lema “250 years of American history. A Hispanic vision for the future”.
El proyecto se despliega a través de cuatro grandes ejes transversales e interconectados que abarcan desde el diálogo institucional de alto nivel y la diplomacia corporativa, hasta las industrias creativas, el cine documental y la intervención artística a escala urbana.
El primer pilar de la cumbre está programado para los días 17 y 18 de noviembre de 2026 en la Freedom Tower y el Miami Dade College.
Este encuentro reúne a líderes de los sectores empresarial, académico, financiero y mediático para abordar el papel de la comunidad hispana en la competitividad global del país. Con la participación magistral de Pedro Azagra, CEO Global de Iberdrola/Avangrid, el foro examina variables clave como la demografía, el desarrollo de infraestructura, la transición energética, la inteligencia artificial, la salud y la educación.
Como extensión festiva e institucional del cumbre, el 18 de noviembre se llevará a cabo en Jungle Island la Hispanic Celebration Gala. El evento congregará a unos 500 representantes de la élite empresarial, cultural y diplomática de España y Estados Unidos en una velada orientada al networking, la gastronomía de vanguardia y las expresiones musicales del Caribe y la península ibérica.
La dimensión narrativa de la plataforma se consolida a través de The American Dream: Hispanic Voices, un largometraje documental cuya proyección y estreno global se han fijado para marzo de 2027.
La producción reúne valiosos testimonios de personalidades como Emilio y Gloria Estefan, el desarrollador inmobiliario Jorge Pérez, la alcaldesa Daniella Levine Cava, Madeline Pumariega, Eileen Higgins y Jorge Plasencia. La pieza analiza la evolución del American Dream desde la perspectiva intergeneracional, evaluando cómo las nuevas cohortes de hispanos redefinen el éxito y la integración social en las plataformas globales.
"A través de sus historias, la película plantea una pregunta central: ¿qué significa hoy el Sueño Americano y cómo está siendo redefinido por las nuevas generaciones de hispanos en Estados Unidos?", destacan los creadores de la producción.
El cuarto eje transversal corresponde a Synchronía: Open Sky Museum, un ambicioso despliegue de arte digital contemporáneo proyectado para iniciar el 23 de noviembre en la Freedom Tower y expandirse durante la Miami Art Week y Art Basel.
La iniciativa cuenta con obras exclusivas sobre la herencia hispana creadas por siete referentes internacionales: Andrés Reisinger, Pilar Zeta, Daniel Canogar, Glenda León, Fabiola Larios, Solimán López y Alfredo Salazar-Caro. En el segundo semestre de 2027, el proyecto culminará convirtiendo a Miami en un museo al aire libre mediante la sincronización simultánea de pantallas LED públicas y privadas a lo largo de toda la metrópolis.