Ejecutivos de la Cámara de Comercio España-EEUU y premiados posan en la alfombra roja previa a la edición 2025 de la gala.

MIAMI.– En el marco del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, la Cámara de Comercio de España-EEUU en Florida y el Global Hispanic Council han anunciado en Miami el lanzamiento formal de AMERICA250: A Hispanic Vision.

La iniciativa nace con el objetivo estratégico de visibilizar el impacto histórico, económico y socio-cultural de la comunidad hispana en el desarrollo de la nación norteamericana, articulando una narrativa integral bajo el lema “250 years of American history. A Hispanic vision for the future”.

El proyecto se despliega a través de cuatro grandes ejes transversales e interconectados que abarcan desde el diálogo institucional de alto nivel y la diplomacia corporativa, hasta las industrias creativas, el cine documental y la intervención artística a escala urbana.

Gran gala de celebración

El primer pilar de la cumbre está programado para los días 17 y 18 de noviembre de 2026 en la Freedom Tower y el Miami Dade College.

Este encuentro reúne a líderes de los sectores empresarial, académico, financiero y mediático para abordar el papel de la comunidad hispana en la competitividad global del país. Con la participación magistral de Pedro Azagra, CEO Global de Iberdrola/Avangrid, el foro examina variables clave como la demografía, el desarrollo de infraestructura, la transición energética, la inteligencia artificial, la salud y la educación.

Como extensión festiva e institucional del cumbre, el 18 de noviembre se llevará a cabo en Jungle Island la Hispanic Celebration Gala. El evento congregará a unos 500 representantes de la élite empresarial, cultural y diplomática de España y Estados Unidos en una velada orientada al networking, la gastronomía de vanguardia y las expresiones musicales del Caribe y la península ibérica.

Memoria audiovisual del Sueño Americano

La dimensión narrativa de la plataforma se consolida a través de The American Dream: Hispanic Voices, un largometraje documental cuya proyección y estreno global se han fijado para marzo de 2027.

La producción reúne valiosos testimonios de personalidades como Emilio y Gloria Estefan, el desarrollador inmobiliario Jorge Pérez, la alcaldesa Daniella Levine Cava, Madeline Pumariega, Eileen Higgins y Jorge Plasencia. La pieza analiza la evolución del American Dream desde la perspectiva intergeneracional, evaluando cómo las nuevas cohortes de hispanos redefinen el éxito y la integración social en las plataformas globales.

"A través de sus historias, la película plantea una pregunta central: ¿qué significa hoy el Sueño Americano y cómo está siendo redefinido por las nuevas generaciones de hispanos en Estados Unidos?", destacan los creadores de la producción.

El cuarto eje transversal corresponde a Synchronía: Open Sky Museum, un ambicioso despliegue de arte digital contemporáneo proyectado para iniciar el 23 de noviembre en la Freedom Tower y expandirse durante la Miami Art Week y Art Basel.

La iniciativa cuenta con obras exclusivas sobre la herencia hispana creadas por siete referentes internacionales: Andrés Reisinger, Pilar Zeta, Daniel Canogar, Glenda León, Fabiola Larios, Solimán López y Alfredo Salazar-Caro. En el segundo semestre de 2027, el proyecto culminará convirtiendo a Miami en un museo al aire libre mediante la sincronización simultánea de pantallas LED públicas y privadas a lo largo de toda la metrópolis.