Thalía destaca la importancia de apoyar a mujeres latinas

“Me siento orgullosa. Me siento honrada. Me siento que pertenezco a un grupo de mujeres talentosísimas, poderosas, llenas de vigor, llenas de esa fortaleza que es contagiosa”, dijo Thalía sobre el reconocimiento que recibirá el sábado 6 de mayo en Miami.

De igual forma, la también actriz comentó que apoyar a los talentos emergentes es una satisfacción, pues asegura que las mujeres juntas son mejores.

“Se ha sentido siempre bien para mí hacerlo, como una necesidad. En mi perspectiva, juntas somos mejores. Si tú te ves bien, yo me veo mejor. Si a ti te va bien, a mí también me va bien. Y sobre todo de artistas jóvenes, van en contra de muchos prejuicios, y de la industria que la dominan los hombres. Es importante que haya otra mujer respaldando, que no se sientan solas”.

Thalía aprovechó la oportunidad para hablar de su docuserie Thalia’s Mixtape: El Soundtrack de mi Vida, un material que se pasea por la historia de la música, específicamente del rock en español y la importancia que el mixtape tiene en su vida.

Con el estreno de esta serie por Paramount+, Thalía también lanzó su nueva producción discográfica, un álbum de covers titulado también Thalia’s Mixtape.

El disco ofrece versiones de los del rock en español de las décadas de los 80 y los 90, y que rinde tributo a grandes exponentes del género como Hombres G, Soda Stereo, Aterciopelados, Los Enanitos Verdes, entre otros.

“La verdad que fue una búsqueda de reconfigurar esas canciones a través de este proyecto audiovisual de estos tres episodios siendo yo este puente de conexión entre estos titanes de la música a la nueva generación”, comentó.

La primera edición de Mujeres Latinas en la Música se llevará a cabo en el Watsco Center de Miami, y se transmitirá por Telemundo el domingo 7 de mayo a las 9pm ET.

“(La cita) celebra a artistas, ejecutivas y creativas latinas que trabajan de manera proactiva por un cambio positivo, inclusión y paridad de género en la industria de la música”, destacó la revista Billboard.

FUENTE: REDACCIÓN