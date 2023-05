Chiky Bombom, entre los hispanos más influyentes en redes

Presentadores de la TV hispana más influyentes en redes sociales - Cortesía/ SocialPubli Reporte "Presentadores de la TV hispana más influyentes en redes sociales", realizado por SocialPubli. Cortesía/ SocialPubli

“Este año, particularmente, hemos confirmado la fuerza de TikTok para posicionar a las celebridades en sus audiencias. Un caso especial es el de la carismática Lissette “Chiky Bombom” Eduardo, quien empezó como influencer en TikTok y gracias a su popularidad llegó a las pantallas de la TV”, aseguró Ismael El-Qudsi, CEO de Social Publi, agencia con más de 8 años de experiencia y una comunidad de más de 400.000 influencers.

Reconocida por su peculiar saludo “¡Buenas buenas!”, la dominicana Chicky Bombom (cuyo nombre real es Lissette Eduardo) tiene un don para hacer reír y sus ocurrencias sacuden hasta al más serio. El mundo del entretenimiento, que puede resultar desafiante para quien no tenga el talento ni las agallas, es un entorno que Chiky domina y donde se mueve con soltura.

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, la presentadora reconoció que la noticia fue una agradable sorpresa en medio de la vorágine del trabajo en el estudio de televisión. No obstante, aunque dedica muchas horas a la pequeña pantalla, no desatiende sus redes sociales, donde muestra una faceta incluso más cercana e interactúa con sus seguidores.

"Me enteré por la estilista que me estaba vistiendo para el show Ojos de mujer", recordó Chiky. Sobre qué significa para ella verse en esta lista dijo que "es algo increíble".

Como amplió, “yo hago lo que hago desde el alma, desde el corazón, no lo hago esperando reconocimiento ni nada de lo que me ha pasado. Todo ha salido espontáneamente. Entonces, cuando suceden cosas como estas tan grandes, me quedo como en shock pero me dan fuerzas a la misma vez”.

“Esto me da fuerzas para seguir con mis contenidos en las redes sociales y haciendo lo que hago desde el fondo de mi corazón, porque está causando un impacto”, comentó la presentadora. Y sumó: “No es solo trascender sino que el contenido que yo hago cambie vidas. O sea, quiere decir que lo que yo estoy haciendo está causando un efecto positivo”.

Justamente su historia se puede contar desde las redes sociales, las cuales fueron su refugio cuando atravesaba una depresión y baja autoestima. Esa ventana al mundo le permitió desarrollar a plenitud esa personalidad que tenía, de modo que saltó a la fama siendo ella misma, encontrándose con el modo de decir y de actuar que le resultaba más natural.

Su entrada por la puerta ancha a la televisión hispana en Estados Unidos se dio tras una invitación para ser presentadora del programa Hoy Día, que se transmite a nivel nacional en la cadena Telemundo. Chicky siempre agradece a Dios y a esos “ángeles” que le han ayudado a llegar hasta ese punto, y disfruta levantarse a las 3 de la madrugada para asistir puntualmente al estudio a trabajar para su público.

Como explicó, “ahora que estoy teniendo la experiencia de estar en la televisión, me he dado cuenta de que el público de las redes y el de la televisión son totalmente distintos”. No obstante, se desenvuelve en ambos como pez en el agua. Si bien la pantalla chica es un espacio para probarse como presentadora de televisión, “las redes sociales son mi mundo, son como mi canal de desahogo. Cuando me quiero desahogar y hablar desde mis experiencias, desde mis anécdotas, ‘me sienta bien’, ‘me sienta mal’, lo puedo hacer libremente, desde el amor y desde el respeto, obviamente”.

A eso se suma su gratitud hacia quienes le guiaron en los inicios de su carrera, y su cariño hacia quienes están a su lado apoyándola dentro del mundo del entretenimiento, como su manager Peter M Robles, de Aquos Entertainment, y también la publicista de DMA Media Group, Drisset Bethancourt. Esos y otros nombres siempre están presentes en su quehacer.

En otro tema, sobre su progreso al volante, Chiky aseguró, divertida, que ya es una “chofera”. Como añadió, “acabo de manejar a mi casa y ya estoy cogiendo highway y todo”.

Sobre cómo piensa celebrar este día de las madres, preguntó: ¿Cuándo es el día de las madres?” Para luego acotar que “el día de las madres es todos los días”. Piensa celebrar junto a su hijo Cartier. Él siempre me hace algo especial”, finalizó.

Aquí puede ver el listado completo con el número de seguidores

1. Jacky Bracamontes. Seguidores: 17 885 332

2. «Chiky Bombom» Lissette Eduardo. Seguidores: 15 380 083

3. Chiquinquirá Delgado. Seguidores: 10 151 736

4. Alejandra Espinoza. Seguidores: 9 413 227

5. Julián Gil. Seguidores: 7 868 832

6. Lili Estefan. Seguidores: 7 532 204

7. Clarissa Molina. Seguidores: 7 521 911

8. Ana Patricia Gámez. Seguidores: 7 468 689

9. Jorge Ramos. Seguidores: 7 381 093

10. Francisca. Seguidores: 6 659 041

Para conocer más sobre Chiky Bombom, puede ver sus contenidos en Instagram.