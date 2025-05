The Hope of Threat Gala: una noche de moda para transformar vidas

The Hope of Threat Gala.

MIAMI.- La elegancia no solo se mide en trajes a la medida o luces centelleantes. A veces, se encuentra en gestos de generosidad, en causas que conmueven y en la voluntad colectiva de cambiar el mundo. Eso fue precisamente lo que ocurrió en el lujoso JW Marriott Marquis de Brickell, donde se celebró el pasado fin de semana la esperada The Hope of Threat Gala, un evento que combinó glamour y filantropía con una sensibilidad pocas veces vista.