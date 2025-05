Moda, filantropía y esperanza se unen en la Gala Threads of Hope en Miami

“Con este suceso, esperamos no solo recaudar fondos, sino también crear conciencia y romper estigmas. Nuestro objetivo concreto es ampliar el acceso a servicios de apoyo psicológico en nuestra comunidad aquí en Estados Unidos y extenderlas en las zonas más necesitadas del este de la República Dominicana, a través de programas sostenibles y alianzas estratégicas con profesionales de la salud mental. Esta gala es un paso más en nuestro compromiso de brindar esperanza, herramientas y atención integral a quienes más lo necesitan”, agregó Tatiana Guiribitey.

Una causa con impacto tangible

Las donaciones recibidas estarán destinadas a apoyar proyectos concretos y urgentes: el desarrollo de un centro comunitario de salud mental, el fortalecimiento de hospitales con pocos recursos, y la ampliación del acceso a una educación de calidad.

“Transformar vidas, una familia a la vez” no es solo un lema, sino el motor que impulsa cada acción los anfitriones, que han enfocado su misión en cubrir necesidades básicas mientras construye caminos hacia un futuro más estable.

Moda con propósito: House of Suits el icono la pasarela

En una colaboración audaz y elegante, la reconocida casa de moda italiana House of Suits, referente mundial en sastrería de lujo y diseño masculino contemporáneo, será protagonista en la Gala Threads of Hope con una propuesta exclusiva y de alto impacto.

Famosos por vestir a figuras del cine, la música y los negocios, Iván y Aby, dueños de este negocio destacan por combinar tradición artesanal italiana con una visión moderna del estilo y la elegancia. En esta ocasión, la marca ha creado looks nunca antes vistos, diseñados especialmente para esta gala benéfica, como una forma de unir la alta costura con la solidaridad.

La colección será presentada sobre una pasarela creada especialmente para esa noche, donde modelos de gran prestigio internacional lucirán estas piezas únicas. Cada traje contará una historia, convirtiéndose en símbolo del poder transformador de la moda cuando se pone al servicio de una causa noble.

Además, el encuentro social contará con momentos estelares en la alfombra roja, cobertura mediática, y una subasta exclusiva que reforzará el mensaje central de la noche: “que juntos, desde diferentes industrias, es posible construir un mundo más justo, inclusivo y humano”.

“Esto no se trata de una gala más donde vamos a estrenar nuevos diseños o donde estará llena de estrellas del mundo del espectáculo. Este acontecimiento es una oportunidad para ser parte de algo mucho más grande. Poder ser parte de un mega evento donde la prioridad es recaudar fondos para personas con problemas de salud mental no llena de orgullo y de esperanza. The House of Suits junto a Guiribitey foundation, y para ser más específicos gente como Tati, Camila, Pedro, JC, Patricia y Jorge vamos a trabajar incansablemente para lograr nuestros propósitos y devolverle a nuestra comunidad lo que Dios nos a dado a nosotros”, aseguró Iván Valdés, propietario del negocio.

Estrellas que inspiran

Uno de los grandes atractivos de la celebración será la participación de reconocidos artistas y personalidades del ámbito del entretenimiento, quienes se unen a la causa como embajadores del cambio. Entre ellos destacan:

• Enrique Santos

• José Luis Rodríguez El Puma

• Sergio Meyer

• Carlos Ponce

• Alexander Delgado de Gente de Zona

• Toni Cortes

• Chucho Valdez

• Paquito D’Rivera

• Alex Duval

• Pancho Cespedes

• Tony Andrade

• Karen Martello

La presencia de estos artistas no solo sumara brillo a la noche, sino que también ofrecerá visibilidad a una causa que busca transformar realidades con acciones concretas.

Patrocinios con valor social

Con diferentes niveles de patrocinio que van desde los 1.000 dólares hasta los 50.000 dólares, la Gala Threads of Hope ofrece múltiples formas de participación. Desde el acceso a cenas gourmet y champán premium hasta la visibilidad en medios y menciones especiales durante el evento, los patrocinadores no solo apoyan una buena causa, sino que también se convierten en embajadores del cambio.

Una invitación a sumar

Los organizadores hacen un llamado a empresas, líderes comunitarios y ciudadanos comprometidos a sumarse a este movimiento de esperanza y transformación. La participación en la Gala Threads of Hope no es solo un acto de generosidad, sino una inversión en un futuro más justo y solidario.

Para más información o para confirmar su asistencia, los interesados pueden contactar a: [email protected].