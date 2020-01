"The Witcher" arreglará el gran error de su primera temporada

Un aspecto específico que Hissrich reconoció que cambiarían es la controvertida armadura nilfgaardiana, que no convenció a los fans de la ficción. Ahora Hissrich prometió que será "totalmente diferente" en la próxima temporada. "Tenemos la oportunidad de regresar y corregir el rumbo", argumentó.

Anteriormente la showrunner dio pistas sobre la segunda temporada durante una sesión de preguntas y respuestas en Reddit. Sobre la relación entre Geralt de Rivia, Yennefer y Ciri, aseguró que "la historia será mucho más lineal, ahora que las historias de los tres personajes comenzaron a cruzarse".

También adelantó que harían cambios respecto a la representación del paso del tiempo en los personajes. "Es difícil mostrar el paso del tiempo cuando todos lucen iguales, por lo que nos acercaremos a eso de manera diferente".

Por último, dejó claro que por el momento no hay fecha de estreno. "Todavía no tenemos una fecha de lanzamiento para la segunda temporada más allá de 2021. No queremos apresurar el producto. Eso no beneficia a nadie", explicó.