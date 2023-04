Tiago PZK y Khea estrenan el tema "Para amarte a ti"

"Una de las cosas que más me gustó de Para amarte a ti es que no sale desde el ego. No es una letra dedicada a una persona que te hizo mal, sino que trata más sobre un aléjate de mí que te puedo lastimar, y eso está buenísimo. Me pareció una propuesta súper sincera y eso me motivó a sumarme. Aunque nos hayamos separado bastante tiempo por situaciones personales, Khea y yo somos amigos desde hace un buen tiempo, pero ahora -con este proyecto- me encontré con una persona súper madura y evolucionada en cuanto a todo lo que le pasó en su vida. Eso me animó: el encontrarme con música desde un lugar mucho más maduro", dijo por su parte el también argentino Tiago PZK.

Para amarte a ti está disponible en todas las plataforma musicales y cuenta con un videoclip que rinde tributo a la letra de la canción.

Embed

Este lanzamiento llega en medio del debut del álbum de Tiago PZK, una producción de Grand Move Records y Warner Music Latina, que refleja todo lo que es el cantante: reguetón, R&B, pop y rock repleto de canciones versátiles.

La nueva producción discográfica cuenta con 18 canciones y fue producido por el equipo de productores Evlay, Asan, Uanti, Big One, Tatool, Groove 2070, Zecca, Rvssian, Axel Introini y La Creme. Además, incluye cinco temas nuevos de las cuales dos fueron lanzadas previamente: Bemaste, una canción emocional y una oda al amor; y Slow, un trap donde Tiago cuenta los desafíos de la fama.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por GOTTI A (@tiagopzk)

FUENTE: REDACCIÓN