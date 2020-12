Time nombra al grupo BTS artista del año

La revista citó la enorme presencia mundial de BTS en medio de la pandemia, incluyendo la movilización de su enorme fanaticada para apoyar causas como Black Lives Matter. El grupo de chicos ha tenido una presencia constante en premiaciones recientes, interpretando su éxito número “Dynamite”. En noviembre, BTS recibió su primera nominación al Grammy.

“Hay momentos en los que todavía me sorprendo por todas las cosas increíbles que están pasando”, dijo el integrante de BTS Suga a Time en una entrevista publicada con el anuncio. “Pero luego me pregunto, ¿quién va a hacer esto si no nosotros?”.

Además de este reconocimiento, la reyes de la K-pop se convirtieron en la primera banda del mundo en incluir una canción en lengua extranjera en el primer puesto de la clasificación de ventas de álbumes en Estados Unidos.

Su última canción, principalmente en coreano, llegó a la cima del top 100 estadounidense una semana después de su lanzamiento, anunció la revista especializada Billboard.

Es la primera vez que una canción en lengua extranjera llega a la cabeza de esta clasificación desde su creación hace 62 años.

BTS (abreviatura de Bangtan Sonyeondan, que significa "Boy Scouts Resistentes a las Balas") se convirtió por siete años en uno de los grupos más conocidos del planeta, al generar miles de millones de dólares de ingresos para la economía surcoreana.

Time también anunció el jueves que eligió al astro de los Lakers de Los Angeles LeBron James como su deportista del año.

Los finalistas a persona del año de Time, que se anunciarán en el especial de NBC a las 10:00 p.m. de Nueva York (0300 GMT), son: el presidente electo Joe Biden, el presidente Donald Trump, los trabajadores de salud, el doctor Anthony Fauci, y el movimiento por la justicia racial.