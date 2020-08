Tito Nieves protagoniza nuevo podcast original de Deezer

¿Sabía que Tito Nieves fue uno de los pioneros en cantar salsa en inglés? En este episodio, los oyentes descubrirán cómo adaptó la salsa a este idioma cuando vivía en Nueva York en sus comienzos, mientras hacía covers de rock en inglés.

Además, Tito Nieves habla en este podcast sobre sus grandes amigos en la industria y cómo definieron su carrera. Conocerás la importancia que tuvieron la Orquesta Cimarrón, el salsero Héctor Lavoe y su Orquesta; el músico Sergio George; y el Conjunto Clásico, entre otros.

Asimismo, en este show se podrán enterar de cómo nació el deseo de Tito Nieves por hacerle un homenaje a Marco Antonio Solís, ‘El Buki’, y saber qué hay detrás de algunos de sus grandes éxitos como ‘La Salsa Vive’, conociendo anécdotas sobre su primer sencillo, ‘Sonámbulo’.

“‘El Amor más Bonito’, ‘Perdido en la Oscuridad’ y ‘I’ll Always Love You’ son canciones que lanzó en 1989. Estas tres son muy poderosas para mí. Actualmente las siguen pidiendo en las estaciones de radio de América Latina. Para mí son de gran importancia, porque en esa época viví momentos muy complicados en mi historia”, expresó el salsero boricua Tito Nieves.

Recordó la historia de otra de sus canciones más significativas, ‘Fabricando Fantasías’. “Regresé a mi casa en Orlando, después de haber estado en Nueva York cuidando a mi hijo —que tenía cáncer—, después de su muerte. Lo peor que me ha sucedido. Recibí tres canciones para mi siguiente disco, la primera que escuché fue ésta; cuando la estaba oyendo, paré la canción y le dije al compositor: esta canción es para mí”, comentó emotivamente el artista.

“Estamos encantados de que Tito Nieves haya abierto su corazón de esta manera tan íntima y exclusiva para nuestra producción propia. Estamos apostando por contenidos originales que enamoren a los públicos hispanos y latinoamericanos, y este podcast es un gran ejemplo. Para nosotros es fundamental que nuestros fans tengan acceso al contenido que quieren escuchar. ‘La Ola’, dedicado a las mujeres latinas en el mundo de la música, es otro de nuestros exitosos shows en español”, explicó el Head of Content and Industry Relations de Deezer, Mauricio Mendoza.

