Todo lo que debes saber sobre la gala de los Premios Juventud 2026

La cantautora mexicana Carin León se presenta en el escenario durante la 25a Entrega Anual de los Premios Latin Grammy en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 14 de noviembre de 2024.

MIAMI.- Los Premios Juventud arribaron a Marbella, España, para celebrar por primera vez esta gala en continente europeo. La finalidad de esta decisión ha sido unir al talento hispano.

Y en esta edición 2026, Carín León lidera la lista de nominados, seguido por Beéle, Kany García y Rauw Alejandro; mientras que Marc Anthony y Yandel han sido seleccionado por los organizadores como los artistas honrados con el galardón Agentes de Cambio, el cual reconoce el impacto social, artístico y cultural que ambos han tenido.

A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS presenta detalles que debes conocer antes del inicio de la edición 2026 de los Premios Juventud.

Cómo ver

La ceremonia se transmitirá en vivo en Estados Unidos a las 6 p.m. ET, a través de Univisión, UNIMÁS y Galavisión. Igualmente, estará disponible por streaming para Estados Unidos y América Latina, a través de ViX, gratis por Prime Video y YouTube.

Actuaciones musicales

En esta edición, Quevedo debuta con una presentación que reúne éxitos como Columbia, Al golpito y La graciosa junto a Elvis Crespo. Farruko y Greeicy también también dicen presente en el escenario con Yapaque. Los artistas confirmados en esta gala son:

Alleh

Alofoke Music

Ana Mena

Ángela Aguilar

Aria Vega

Arlene MC

Camilo

Christian Nodal

DND

Eladio Carrión

Elena Rose

Elvis Crespo

Fariana

Farruko

Greeicy

Jey One

Juan Magán

Kapo

Kenia Os

Kiko El Crazy

La Oreja de Van Gogh

Manuel Carrasco

Marc Anthony

Mau y Ricky

Morat

Natanael Cano

Quevedo

Rous

Santos Bravos

Silveste Dangond

Wisin

Xavi

Yandel

Premios Especiales

Otras celebridades que recibirán el galardón de Agente de Cambio son Antonio Banderas y la banda española La Oreja de Van Gogh.