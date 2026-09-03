jueves 3  de  septiembre 2026
MÚSICA

Todo lo que debes saber sobre la gala de los Premios Juventud 2026

Conozca quiénes lideran las nominaciones, quiénes actuarán en la noche del jueves 3 de septiembre y cómo ver la gala, que se celebra por primera vez en España

La cantautora mexicana Carin León se presenta en el escenario durante la 25a Entrega Anual de los Premios Latin Grammy en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 14 de noviembre de 2024.&nbsp;

La cantautora mexicana Carin León se presenta en el escenario durante la 25a Entrega Anual de los Premios Latin Grammy en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 14 de noviembre de 2024. 

AFP/ Giorgio Viera
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Los Premios Juventud arribaron a Marbella, España, para celebrar por primera vez esta gala en continente europeo. La finalidad de esta decisión ha sido unir al talento hispano.

Y en esta edición 2026, Carín León lidera la lista de nominados, seguido por Beéle, Kany García y Rauw Alejandro; mientras que Marc Anthony y Yandel han sido seleccionado por los organizadores como los artistas honrados con el galardón Agentes de Cambio, el cual reconoce el impacto social, artístico y cultural que ambos han tenido.

Lee además
El cantauator mexicano Carin León lidera las nominaciones a los Premios Juventud 2026.
MÚSICA

Estos son los nominados a Premios Juventud 2026
La actriz estadounidense Kate Mara (izquierda) y la actriz estadounidense Rooney Mara asisten al evento de la alfombra roja para la proyección de Bucking Fastard en el 83.º Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia, el 3 de septiembre de 2026. 
CINE

Hermanas Rooney y Kate Mara sorprenden a Venecia en "Bucking Fastard"

A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS presenta detalles que debes conocer antes del inicio de la edición 2026 de los Premios Juventud.

Cómo ver

La ceremonia se transmitirá en vivo en Estados Unidos a las 6 p.m. ET, a través de Univisión, UNIMÁS y Galavisión. Igualmente, estará disponible por streaming para Estados Unidos y América Latina, a través de ViX, gratis por Prime Video y YouTube.

Actuaciones musicales

En esta edición, Quevedo debuta con una presentación que reúne éxitos como Columbia, Al golpito y La graciosa junto a Elvis Crespo. Farruko y Greeicy también también dicen presente en el escenario con Yapaque. Los artistas confirmados en esta gala son:

  • Alleh
  • Alofoke Music
  • Ana Mena
  • Ángela Aguilar
  • Aria Vega
  • Arlene MC
  • Camilo
  • Christian Nodal
  • DND
  • Eladio Carrión
  • Elena Rose
  • Elvis Crespo
  • Fariana
  • Farruko
  • Greeicy
  • Jey One
  • Juan Magán
  • Kapo
  • Kenia Os
  • Kiko El Crazy
  • La Oreja de Van Gogh
  • Manuel Carrasco
  • Marc Anthony
  • Mau y Ricky
  • Morat
  • Natanael Cano
  • Quevedo
  • Rous
  • Santos Bravos
  • Silveste Dangond
  • Wisin
  • Xavi
  • Yandel

Premios Especiales

Otras celebridades que recibirán el galardón de Agente de Cambio son Antonio Banderas y la banda española La Oreja de Van Gogh.

Temas
Te puede interesar

Fallece Gloria Steinem, periodista y leyenda del feminismo, a los 92 años

Arrestan a sospechosos del asesinato de músico mexicano y su familia

Québec: Un otoño como ningún otro

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Agentes de ICE resguardan la entrada del Centro de Detención de Inmigración Delaney Hall durante protestas de grupos proinmigrantes indocumentados, el 7 de junio de 2026 en Newark, Nueva Jersey.
MIGRACIÓN

Trump anuncia disposición que obliga a los estados a apoyar política migratoria o perder fondos federales

El agente castrista Fernando Armando Valdés Pérez fue deportado a Cuba por las autoridades de EEUU. 
FLORIDA

EEUU deporta a Cuba agente de la inteligencia castrista infiltrado en comunidades opositoras

Daniella Levina Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 
IMPUESTOS A LA PROPIEDAD

Daniella Levine Cava llama a votar "no" a la Enmienda 3 en Florida

La tripulación de un helicóptero UH-1Y Venom del Cuerpo de la Marina de los EEUU con la Fuerza de Combate Litoral-24 realiza patrullaje para combatir el narcotráfico en el Pacífico Oriental.
Narcoterrorismo

EEUU destaca el "éxito" de la operación 'Lanza del Sur' en alta mar contra el narcotráfico

Aviones de guerra electrónica E/A-18G de la Marina de EEUU patrullan los cielos sobre Medio Oriente mientras EEUU continúa haciendo cumplir el bloqueo contra Irán.

Trump afirma que EEUU está listo para atacar a Irán "en cualquier momento"

Te puede interesar

El secretario de Estado, Marco Rubio, habla con los periodistas en la Casa Blanca.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Washington sanciona a nieto de Raúl Castro y al Banco Exterior de Cuba

Por Leonardo Morales
Daniella Levina Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 
IMPUESTOS A LA PROPIEDAD

Daniella Levine Cava llama a votar "no" a la Enmienda 3 en Florida

Imagen referencial sobre inundaciones en Miami-Dade.
PRONÓSTICO

Aguaceros amenazan con causar inundaciones localizadas este jueves en Miami-Dade

Trenes de cercanía Tri-Rail, de Miami a West Palm Beach.
CRISIS

Tri-Rail enfrenta posibles recortes por falta de $60 millones en fondos estatales

Agentes de ICE resguardan la entrada del Centro de Detención de Inmigración Delaney Hall durante protestas de grupos proinmigrantes indocumentados, el 7 de junio de 2026 en Newark, Nueva Jersey.
MIGRACIÓN

Trump anuncia disposición que obliga a los estados a apoyar política migratoria o perder fondos federales