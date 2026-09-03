Todo lo que debes saber sobre la gala de los Premios Juventud 2026

MIAMI.- Los Premios Juventud arribaron a Marbella, España, para celebrar por primera vez esta gala en continente europeo. La finalidad de esta decisión ha sido unir al talento hispano.
Conozca quiénes lideran las nominaciones, quiénes actuarán en la noche del jueves 3 de septiembre y cómo ver la gala, que se celebra por primera vez en España
MIAMI.- Los Premios Juventud arribaron a Marbella, España, para celebrar por primera vez esta gala en continente europeo. La finalidad de esta decisión ha sido unir al talento hispano.
Y en esta edición 2026, Carín León lidera la lista de nominados, seguido por Beéle, Kany García y Rauw Alejandro; mientras que Marc Anthony y Yandel han sido seleccionado por los organizadores como los artistas honrados con el galardón Agentes de Cambio, el cual reconoce el impacto social, artístico y cultural que ambos han tenido.
A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS presenta detalles que debes conocer antes del inicio de la edición 2026 de los Premios Juventud.
La ceremonia se transmitirá en vivo en Estados Unidos a las 6 p.m. ET, a través de Univisión, UNIMÁS y Galavisión. Igualmente, estará disponible por streaming para Estados Unidos y América Latina, a través de ViX, gratis por Prime Video y YouTube.
En esta edición, Quevedo debuta con una presentación que reúne éxitos como Columbia, Al golpito y La graciosa junto a Elvis Crespo. Farruko y Greeicy también también dicen presente en el escenario con Yapaque. Los artistas confirmados en esta gala son:
Otras celebridades que recibirán el galardón de Agente de Cambio son Antonio Banderas y la banda española La Oreja de Van Gogh.