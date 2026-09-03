jueves 3  de  septiembre 2026
CINE

Hermanas Rooney y Kate Mara sorprenden a Venecia en "Bucking Fastard"

La película está Inspirada en la historia real de las gemelas Freda y Greta Chaplin famosas en el Reino Unido a principios de los años 1980, debido a su manera de hablar sincronizada

La actriz estadounidense Kate Mara (izquierda) y la actriz estadounidense Rooney Mara asisten al evento de la alfombra roja para la proyección de Bucking Fastard en el 83.º Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia, el 3 de septiembre de 2026.&nbsp;

La actriz estadounidense Kate Mara (izquierda) y la actriz estadounidense Rooney Mara asisten al evento de la alfombra roja para la proyección de "Bucking Fastard" en el 83.º Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia, el 3 de septiembre de 2026. 

AFP/ Stefano Rellandini

VENECIA.- Rooney y Kate Mara brindan una interpretación "única" en la historia del cine, dijo el director alemán Werner Herzog, en la presentación el jueves en Venecia de Bucking fastard, una película sobre dos hermanas que hablan al unísono.

"Es algo único que dos hermanas interpreten un solo y mismo personaje. Nunca ocurrió en la historia del cine", señaló el cineasta, que está a punto de cumplir 84 años, en un encuentro con periodistas.

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El cineasta, autor de más de 70 películas dedicadas muchas veces a los marginados que rechazan la norma, filma en Bucking fastard la historia de las hermanas Jean y Joan Holbrooke, inseparables e indisolubles.

Estas hermanas se visten igual, se mueven de forma idéntica, hablan al unísono e incluso se enamoran del mismo hombre (Orlando Bloom).

Jean y Joan buscan el amor y hacerse un lugar en una sociedad que deja poco espacio a los que son diferentes.

Filme

Inspirada en la historia real de las gemelas Freda y Greta Chaplin, a quienes Herzog conoció, la película es no obstante una ficción.

Las gemelas Chaplin, ya fallecidas, se hicieron famosas en el Reino Unido a principios de los años 1980, debido a su manera de hablar totalmente sincronizada.

Tras escribir el guion "en cinco días", Herzog pensó inmediatamente en las hermanas Mara para encarnar a sus personajes.

Rooney, de 41 años, y Kate, de 43, no necesitaron muchos ensayos para meterse en sus papeles.

"Esto reavivó en nosotras una gran energía de la infancia, y fue muy especial", dijo Rooney, cuyo papel en "Carol" le valió una nominación al Óscar a mejor actriz de reparto.

"No quiero decir que fuera sin esfuerzo, pero realmente tenía sentido. Encontramos de alguna forma nuestro propio lenguaje, nuestro propio ritmo", recordó Kate, conocida sobre todo por la serie "House of cards".

En la película, casi todos sus diálogos se pronuncian al unísono, en una sincronización perfecta.

"La cuestión no es el hecho de hablar al unísono, es un ritmo. Es algo más profundo que simplemente articular algo que esté acompasado", explicó Herzog.

FUENTE: AFP

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