martes 28  de  julio 2026
PREMIOS

Estos son los nominados a los Premios Juventud 2026

La ceremonia se celebrará el 3 de septiembre en el Starlite Auditorium de Marbella, España, marcando la primera edición en realizarse en Europa

El cantauator mexicano Carin León lidera las nominaciones a los Premios Juventud 2026.

El cantauator mexicano Carin León lidera las nominaciones a los Premios Juventud 2026.

AFP/ Giorgio Viera
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El mexicano Carín León encabeza la lista de los artistas más nominados de la 23ª edición de los Premios Juventud, que se celebrará el 3 de septiembre en el Starlite Auditorium de Marbella, España, tras ediciones anteriores en Miami, Puerto Rico y Panamá.

Te presentamos la lista completa de nominados:

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MÚSICA

Carín León lidera las nominaciones a Premios Juventud 2026
Ariana Grande.
POLÉMICA

Ariana Grande denuncia a múltiples hackers por filtrar música y fotos durante años

Categoría Principal:

Artista Premios Juventud Femenina

Aitana

Ana Mena

Anitta

Elena Rose

Kany García

Karol G

Natti Natasha

Rosalía

Shakira

Young Miko

Artista Premios Juventud Masculino

Bad Bunny

Carín León

Danny Ocean

Farruko

Maluma

Myke Towers

Quevedo

Rauw Alejandro

Romeo Santos

Xavi

Grupo o Dúo Favorito Del Año

Dnd I Do Not Disturb

Gente De Zona

Jowell Y Randy

La Oreja De Van Gogh

Maná

Mau Y Ricky

Morat

Rawayana

Reik

Santos Bravos

La Nueva Generación Femenina

Amaia

Angela Leiva

Annasofia

Aria Vega

Emjay

Isadora

Judeline

Mafalda Cardenal

Mar Solís

Nic

La Nueva Generación Masculina

Bebeshito

Clarent

Damn Goldo

Dfzm

Dia

Juan Duque

Kris R.

Maisak

Santos Bravos

Sebas Barcenas

La Nueva Generación Música Mexicana

Armenta

Chuyin

Edgardo Nuñez

Kakalo

Kane Rodriguez

La Nueva Ola De La Cumbia

Low Clika

Mariangela

Omar Camacho

Tombochio

Mi Track Favorito

“Carita Linda” – Rauw Alejandro

“Coleccionando Heridas” – Karol G & Marco Antonio Solís

“Corazón” – Danny Ocean

“La Perla” – Rosalía & Yahritza Y Su Esencia

“Me Está Doliendo” – Carín León & Alejandro Fernández

Álbum Del Año

¿Dónde Es El After? – Rawayana

Babylon Club – Danny Ocean

Better Late Than Never – Romeo Santos & Prince Royce

Equilibrivm – Anitta

Lamento En Baile – Daddy Yankee

LUX – Rosalía

Palabra De To’s (Seca) – Carín León

Sinfónico (En Vivo) – Yandel

Stendhal – Ozuna & Beéle

Tropicoqueta – Karol G

Mejor Euro-Song

“Com Você” – Judeline & Amaia

“Da Me” – Bad Gyal

“La Graciosa” – Quevedo & Elvis Crespo

“Lárgate” – Ana Mena

“Moja1ta” – Lola Indigo

“No Me Tires Flores” – Alejandro Sanz & Rels B

“Oh Si Pudiera” – Manuel Carrasco

“Si Juegas Conmigo (Asa25)” – Juan Magán & Abraham Mateo

“Superestrella” – Aitana

“Todos Estamos Bailando La Misma Canción” – La Oreja De Van Gogh

Girl Power

“Amiga Mía” – Karol G & Greeicy

“Brujería (En Vivo Desde La Plaza De Toros La México)” – Yuridia & Majo Aguilar

“Choka Choka” – Anitta & Shakira

“Fifty Fifty” – Kenia Os & Lola Indigo

“Gabriela (Young Miko Remix)” – Katseye & Young Miko

“Huir” – Kany García & Lia Kali

“La Rumba Del Perdón” – Rosalía, Estrella Morente & Sílvia Pérez Cruz

“Muñeca” – Bad Gyal & De La Rose

“Muxaxa” – Tokischa & La Mas Doll

“Te Apuesto” – Ha*Ash & María José

Colaboración Omg

“Dai Dai” – Shakira & Burna Boy

“Birthday Behavior” – Bia & Young Miko

“Damn I Love Miami” – Pitbull & Lil Jon

“East La” – Will.I.Am & Taboo

“Estrellitas Y Duendes feat. Sting” – Juan Luis Guerra 4.40 & Sting

“Oye Mi Amor (Feat. Fher De Maná) [Live From Mexico]” – Dua Lipa, Maná & Fher De Maná

“Thootie” – Ice Spice & Tokischa

“We Made It Look Easy / Hicimos Que Pareciera Fácil” – Bon Jovi & Carín León

La Mezcla Perfecta

“A Medio Vivir” – Ricky Martin & Carín León

“Carteras Chinas” – Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules

“La Del Primer Puesto” – Reik & Xavi

“La Del Proceso” – Grupo Frontera & Manuel Turizo

“No Quiero Hablar” – Ángela Aguilar & Marc Anthony

“Una Noche Contigo” – La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho & Juanes

Mejor Dance Track

“Algo Tú” – Shakira & Beéle

“Bai-Lala” – Abraham Mateo

“Dando Vueltas” – Rauw Alejandro

“Esa Diva” – Melody

“Motinha 2.0 (Mete Marcha) Remix” – Dennis, Luísa Sonza & Emilia

“No Bailes Sola (Nsm25)” – Juan Magán & Lucho Rk

“Polaroid” – Eladio Carrión

“Secreto (Remix)” – Payaso X Ley, Nyno Vargas, Omar Montes & Ernesto Losa

“Sorry Papi” – Topic & Becky G

“Yapaque” – Farruko, Greeicy & Steve Aoki

Afrobeat Latino Del Año

“Bendito” – Rawayana

“Botecito” – Juan Duque & Hamilton

“Chévere (Premium_remix)” – Aria Vega & Ryan Castro

“Enemigos” – Ozuna, Beéle & Ovy On The Drums

“La Villa” – Ryan Castro, Kapo & Gangsta

Mejor Tema En Cumbia

“Celosa” – Ke Personajes & J Balvin

“Con Otra” – Cazzu

“Cuando Una Mujer” – Mariangela

“Cumbiando” – La Nueva Ola De La Cumbia & La Coreañera

“Prieta De Mi Vida” – Los Mirlos & Guaynaa

“Yo Me Lo Busqué” – Los Ángeles Azules & Thalia

Productor Del Año

Andy Clay

Bizarrap

Casta

Edgar Barrera

Fux Beat

La Paciencia

Mag

Nico Cotton

Ovy On The Drums

Sky Rompiendo

Mejor Tour

Bailemos Otra Vez Tour – Chayanne

Cosa Nuestra World Tour – Rauw Alejandro

De Sonora, Para El Mundo – Carín León

Debí Tirar Más Fotos World Tour – Bad Bunny

Dinastía Tour – Peso Pluma

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour – Shakira

Latinaje Tour – Cazzu

Lux Tour – Rosalía

Mejor Tarde Que Nunca Tour – Romeo Santos & Prince Royce

Vivir Sin Aire Tour – Maná

Categoría Urbana

Mejor Urban Track

“Al Golpito” – Quevedo & Nueva Línea

“Alambre Púa” – Bad Bunny

“Amista” – Blessd & Ovy On The Drums

“Aplicándola” – Farruko

“Buenos Términos” – Rauw Alejandro

“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee

“Lleva Al Sol” – Rels B

“Polaroid” – Eladio Carrión

“Se Lo Juro Mor” – Feid

“Una Aventura” – Ozuna

Mejor Mezcla Urbana

“5 Estrellas” – W Sound 23 – W Sound, Myke Towers & Ovy On The Drums

“Ay Dale” – Farruko & Eddy Lover

“Cholo 2” – Victor Mendivil & Eladio Carrión

“Forni” – Los Ballers, Clarent & Rauw Alejandro

“Incorregible” – Jory Boy & Chencho Corleone

“Me Voy A La Chingada” – Yandel & Xavi

“Portate Bonito” – Anuel Aa, Blessd & Ovy On The Drums

“Ta’ Bien” – Nicky Jam & Beéle

“Tonto” – J Balvin, Ryan Castro & Dj Snake

“Un Polvito +” – Maluma & Maisak

Mejor Canción Urbano Rhythmic

“Apaga La Luz” – Røz & Peso Pluma

“Buenos Días” – Eladio Carrión

“No Tiene Sentido” – Beéle

“Perlas Negras” – Natanael Cano & Gabito Ballesteros

“Pongo” – Rvssian, Rauw Alejandro & Wizkid

“Si Estás Con Alguien” – Omar Courtz

“Si Te Vas” – J Balvin & Jay Wheeler

“Tengo Celos” – Myke Towers

“Verano Rosa” – Karol G & Feid

“Zaza” – Alofoke Music, Shadow Blow & Don Miguelo

Mejor Canción Urbano Trap

“Bienvenida” – Clarent

“Breezy” – Kidd Keo & Neutro Shorty

“Buti Call” – Kendo Kaponi & Omar Courtz

“Chica Atractiva” – Floyymenor & Lewis Somes

“Gout” – La Pantera

“Que Sensación (Remix)” – Jezzy & Arcángel

“Ricky Boby” – Eladio Carrión

“Topshelf” – Kris R. & Myke Towers

“Yeh!” – J Noa

“Yogurcito Remix” – Blessd, Anuel Aa, Yan Block, Luar La L, Kris R. & Roa

Mejor Canción Dembow

“Dem Bow” – Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow

“Hace Calor” – Maria Becerra, El Alfa & Xross

“Me Muevo” – Fariana & Kiko El Crazy

“Miami” – Tokischa

“Pa Que Lo Bailes (Bailalo Rocky)” – Lomiiel

“Pelo” – Dj Pereira & Blue Diamond

“Saca Punta” – Arlene Mc, Alofoke Music, Jey One & La Mas Doll

“Un Gatito Me Llamó” – Karol G

Mejor Álbum Urbano

Afrolova 25′ – Rels B

Corsa – Eladio Carrión

Do Not Disturb – Young Miko

El Baifo – Quevedo

El Sobreviviente WWW – Wisin

Hopi Sendé – Ryan Castro

Island Boyz – Myke Towers

La 8va Maravilla – Arcángel

Manda La Plena Moh – Farruko

Stendhal – Ozuna & Beéle

Categoría Pop

Mejor Canción Pop/Urbano

“Babylon” – Venesti & Nicky Jam

“Bronceador” – Maluma

“Canción Para Regresar” – Sebastián Yatra, Lucho Rk, Belinda & Gente De Zona

“Cosita Linda” – Elena Rose & Justin Quiles

“Menos El Cora” – Ryan Castro & Manuel Turizo

“Paris” – Boza & Sech

Mejor Canción Pop/Rhythmic

“Cambiaré” – Luis Fonsi & Feid

“Chamita” – Mari La Carajita

“Inglés En Miami” – Rawayana & Manuel Turizo

“Las Guapas” – Alejandro Sanz

“Pinterest (Spanish)” – Anitta

“Tututu” – Elena Rose & Alleh

“Yo Y Tú” – Ovy On The Drums, Quevedo & Beéle

Mejor Canción Pop

“Bebiendo Lágrimas” – Mar Solís

“Bésame” – Alejandro Sanz & Shakira

“La Del Primer Puesto” – Reik & Xavi

“La Pelirroja” – Sebastián Yatra

“Mal Escrito” – Carlos Rivera & Malú

“Mi Historia Entre Tus Dedos” – Matteo Bocelli & Gianluca Grignani

“Si Tuviera Que Elegir” – Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner

“Te Acuerdas?” – Dnd I Do Not Disturb & R!Ch Yashel

“Tierra Mía” – Kany García

“Un Abrazo” – Gloria Trevi

Mejor Canción Pop Rock

“¿Es En Serio?” – Ela Taubert

“Muérdeme” – Juanes & Bomba Estéreo

“Sin Ti” – Morat & Jay Wheeler

“Vivir Sin Aire” – Maná & Carín León

“Vuelve” – Black Guayaba

Mejor Canción Pop – Nueva Generación

“Com Você” – Judeline & Amaia

“Hecho Para Ti” – Latin Mafia & Omar Apollo

“Morfina” – Humbe

“Nunca Me Lo Esperé” – Piso 21 & Lasso

“Tus Iniciales” – Lola Indigo, Lia Kali, Queralt Lahoz & Salma

Mejor Canción Pop Balada

“+ Te Vale” – Yami Safdie & Emilia

“Aquí En La Arena” – Reik & Leo Rizzi

“Conmigo Sin Ti” – Matisse & Cristian Castro

“Huir” – Kany García & Lia Kali

“KMO” – Pablo Alborán

“Sin Despedida” – Carlos Rivera & Alejandro Fernández

Mejor Álbum Pop

¿Qué Significa El Amor? – Carlos Rivera

¿Y Ahora Qué +? – Alejandro Sanz

Apambichao – Manuel Turizo

Bendito Verano – Elena Rose

Cuarto Azul – Aitana

Juanesteban – Juanes

KMO – Pablo Alborán

La Llave – Mau Y Ricky

Puerta Abierta – Kany García

TQ+ – Reik

Categoría Música Mexicana

Mejor Colaboración Música Mexicana

“Donde Estés, Donde Estoy” – Carlos Rivera & Marisela

“Los Laureles” – Pepe Aguilar, Josi Cuen & Jorge Medina

“Modo Difícil” – Grupo Firme & Grupo Frontera

“No Voy A Cambiar” – Codiciado & Xavi

“Te Quiero, Te Amo” – Pesado & Alfredo Olivas

Mejor Fusión Música Mexicana

“Déjame Dormir” – Codiciado & Carín León

“Demencia” – Junior H & Gael Valenzuela

“Dopamina” – Peso Pluma & Tito Double P

“Marlboro Rojo” – Fuerza Regida

“Mejores Jordans 2” – Victor Mendivil & Oscar Maydon

“No Capea” – Xavi & Grupo Frontera

“Ojitos Mentirosos” – Chino Pacas

“Perlas Negras” – Natanael Cano & Gabito Ballesteros

“Pues Qué Le Hago?” – Chuyin

“Tu Tu Tu” – Clave Especial & Edgardo Nuñez

Mejor Canción Mariachi Música Mexicana

“Amémonos De Nuevo” – Lupita Infante & Leonardo Aguilar

“China De Los Ojos Negros” – Ángela Aguilar

“Cuento De Nunca Acabar” – Carlos Rivera & Ana Bárbara

“¿Quien No Ha Llorado Por Amor?” – Alex Fernández

“Retumbando En El Cora” – Camila Fernández

“Tú Y Las Nubes” – Pepe Aguilar & Alfredo Olivas

“Un Vals” – Christian Nodal

Mejor Canción Banda Música Mexicana

“Al Chile No Sé” – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata & Gerardo Coronel

“Aunque Tiren Hate” – La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho

“De Esta Me Levanto” – Banda Los Recoditos

“Directo Al Corazón” – Luis Angel “El Flaco”

“No Me Aprovechaste” – Banda El Recodo De Cruz Lizárraga

“Seguro Le Dolió” – Banda Ms De Sergio Lizárraga & Fuerza Regida

“El Rey” – Vicente Fernández & Alejandro Fernández

Mejor Canción Norteña Música Mexicana

“Eres” – Joss Favela & Alfredo Olivas

“Lejos Estamos Mejor” – Eden Muñoz

“Me Enamoré Solo” – Calibre 50

“Selfie” – La Fiera De Ojinaga

“Supercargada” – Los Dos De Tamaulipas

“Ya Me Vale Madre” – El Fantasma

Mejor Álbum Música Mexicana

¿Quién + Cómo Yo? – Christian Nodal

111xpantia (Deluxe) – Fuerza Regida

Arriba La Compañía – Los Dos De Tamaulipas

Dinastía – Peso Pluma & Tito Double P

El Mundo Es Del Que Se Anima – Calibre 50

Lo Que Me Falta Por Llorar – Grupo Frontera

La Fernández – Camila Fernández

Nadie Se Va Como Llegó – Ángela Aguilar

Palabra De To’s (Seca) – Carín León

Silencio Habla – Oscar Ortiz

Categoría Tropical

Tropical Hit

“1+1” – Maluma & Kany García

“Como En El Idilio” – Marc Anthony & Nathy Peluso

“Cómo Se Compara” – Luis Figueroa

“Dardos” – Romeo Santos & Prince Royce

“El Pacto” – Silvestre Dangond & Manuel Turizo

“Hello, What’s Up” – Christian Alicea

“La Graciosa” – Quevedo & Elvis Crespo

“La Tierra Del Olvido (Versión Salsa)” – Carlos Vives & Grupo Niche

“No Te Borro” – Fariana

“Tú Tienes Algo” – Indy Fontaine & Charlie Cruz

Tropical Mix

“A Celia” – Lena Burke Ft. La India, Gilberto Santa Rosa, José Alberto “El Canario”, Gonzalo Rubalcaba, Cucco Peña & Víctor Manuelle

“Amor Bonito” – Kany García & Juan Luis Guerra 4.40

“Apambichao” – Manuel Turizo & Maluma

“Fabricando Fantasías” – Sergio George & Carlos Vives

“Hasta El Sol De Hoy” – Guaynaa & Farruko

“Lokita Por Mí” – Romeo Santos & Prince Royce

“Malportada” – Nathy Peluso & Rawayana

“Me Muevo” – Fariana & Kiko El Crazy

“Que Me Quiera Má” – Marc Anthony & Wisin

“Una Vaina Bien” – Silvestre Dangond & Sebastián Yatra

Mejor Álbum Tropical

Better Late Than Never – Romeo Santos & Prince Royce

El Último Baile – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella

El Último Disco Vol.1 – Carlos Vives

Gris – Luis Figueroa

La Covertura – Guaynaa

Música Para Bailar – Fariana

Poeta Herío – Elvis Crespo

Radio Venezuela – Chino Y Nacho, Chyno Miranda & Nacho

Soy – Daniela Darcourt

Swingkete Vol.1 – Maratón – Christian Alicea

Categoría TV y Streaming

Mi Actor Favorito

Andrés Palacios – Mi Verdad Oculta

Diego Klein – Guardián De Mi Vida

Emmanuel Palomares – Los Hilos Del Pasado

Gabriel Soto – Monteverde

Marcus Ornellas – Doménica Montero

Mi Actriz Favorita

Angelique Boyer – Doménica Montero

Oka Giner – Tan Cerca De Ti, Nace El Amor

Silvia Navarro – Guardián De Mi Vida

Susana González – Mi Verdad Oculta

Yadhira Carrillo – Los Hilos Del Pasado

Me Enamoran

África Zavala Y Gabriel Soto – Monteverde

Angelique Boyer Y Marcus Ornellas – Doménica Montero

Ela Velden Y Sebastián Rulli – Mi Rival

Oka Giner Y David Zepeda – Tan Cerca De Ti, Nace El Amor

Silvia Navarro Y Daniel Arenas – Guardián De Mi Vida

Susana González Y David Chocarro – Mi Verdad Oculta

Categoría Digital y Social

Creator Del Año

Diego Rodriguez

Ibai Llanos

Rocío López

Stefanny Loaiza

Tefi Valenzuela

Mejor LOL

Andrea Farga

Héctor De La Garza

Jenny Solares

Nachter

Tío Néstor

Podcast Del Año

El Chal Con Pao Sasso

La Cotorrisa

Pinky Promise

Roca Project

Yo Pude, Tú Puedes

#Gettingreadywith

Alejandra Capetillo

Lailany Sota

Ludmilla

Sol Vargas

Valeria Villalobo

POV Futbolero

Futbol Al Chile

Ivansfull

Joel Ubieto

Mercedes Roa

Pablo Zolezzi

#Modoavión

Alejandra Travels

Araya Vlogs

Hola Soy Natasha

Plex

Roberta Con Maleta

Couple Goals

Aitana y Plex

Calle y Poché

Fernanda Giménez y Sebastien Andrade

Lola Lolita y Alonso López

Polo Morin y Bernardo Abascal

Creator De España

Elena Gortari

Jordi Rodríguez Moreno

Lola Lolita

Nil Ojeda

Tatiana Kae

Temas
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