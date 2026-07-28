Estos son los nominados a los Premios Juventud 2026

Categoría Principal:
Artista Premios Juventud Femenina
Aitana
Ana Mena
Anitta
Elena Rose
Kany García
Karol G
Natti Natasha
Rosalía
Shakira
Young Miko
Artista Premios Juventud Masculino
Bad Bunny
Carín León
Danny Ocean
Farruko
Maluma
Myke Towers
Quevedo
Rauw Alejandro
Romeo Santos
Xavi
Grupo o Dúo Favorito Del Año
Dnd I Do Not Disturb
Gente De Zona
Jowell Y Randy
La Oreja De Van Gogh
Maná
Mau Y Ricky
Morat
Rawayana
Reik
Santos Bravos
La Nueva Generación Femenina
Amaia
Angela Leiva
Annasofia
Aria Vega
Emjay
Isadora
Judeline
Mafalda Cardenal
Mar Solís
Nic
La Nueva Generación Masculina
Bebeshito
Clarent
Damn Goldo
Dfzm
Dia
Juan Duque
Kris R.
Maisak
Santos Bravos
Sebas Barcenas
La Nueva Generación Música Mexicana
Armenta
Chuyin
Edgardo Nuñez
Kakalo
Kane Rodriguez
La Nueva Ola De La Cumbia
Low Clika
Mariangela
Omar Camacho
Tombochio
Mi Track Favorito
“Carita Linda” – Rauw Alejandro
“Coleccionando Heridas” – Karol G & Marco Antonio Solís
“Corazón” – Danny Ocean
“La Perla” – Rosalía & Yahritza Y Su Esencia
“Me Está Doliendo” – Carín León & Alejandro Fernández
Álbum Del Año
¿Dónde Es El After? – Rawayana
Babylon Club – Danny Ocean
Better Late Than Never – Romeo Santos & Prince Royce
Equilibrivm – Anitta
Lamento En Baile – Daddy Yankee
LUX – Rosalía
Palabra De To’s (Seca) – Carín León
Sinfónico (En Vivo) – Yandel
Stendhal – Ozuna & Beéle
Tropicoqueta – Karol G
Mejor Euro-Song
“Com Você” – Judeline & Amaia
“Da Me” – Bad Gyal
“La Graciosa” – Quevedo & Elvis Crespo
“Lárgate” – Ana Mena
“Moja1ta” – Lola Indigo
“No Me Tires Flores” – Alejandro Sanz & Rels B
“Oh Si Pudiera” – Manuel Carrasco
“Si Juegas Conmigo (Asa25)” – Juan Magán & Abraham Mateo
“Superestrella” – Aitana
“Todos Estamos Bailando La Misma Canción” – La Oreja De Van Gogh
Girl Power
“Amiga Mía” – Karol G & Greeicy
“Brujería (En Vivo Desde La Plaza De Toros La México)” – Yuridia & Majo Aguilar
“Choka Choka” – Anitta & Shakira
“Fifty Fifty” – Kenia Os & Lola Indigo
“Gabriela (Young Miko Remix)” – Katseye & Young Miko
“Huir” – Kany García & Lia Kali
“La Rumba Del Perdón” – Rosalía, Estrella Morente & Sílvia Pérez Cruz
“Muñeca” – Bad Gyal & De La Rose
“Muxaxa” – Tokischa & La Mas Doll
“Te Apuesto” – Ha*Ash & María José
Colaboración Omg
“Dai Dai” – Shakira & Burna Boy
“Birthday Behavior” – Bia & Young Miko
“Damn I Love Miami” – Pitbull & Lil Jon
“East La” – Will.I.Am & Taboo
“Estrellitas Y Duendes feat. Sting” – Juan Luis Guerra 4.40 & Sting
“Oye Mi Amor (Feat. Fher De Maná) [Live From Mexico]” – Dua Lipa, Maná & Fher De Maná
“Thootie” – Ice Spice & Tokischa
“We Made It Look Easy / Hicimos Que Pareciera Fácil” – Bon Jovi & Carín León
La Mezcla Perfecta
“A Medio Vivir” – Ricky Martin & Carín León
“Carteras Chinas” – Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules
“La Del Primer Puesto” – Reik & Xavi
“La Del Proceso” – Grupo Frontera & Manuel Turizo
“No Quiero Hablar” – Ángela Aguilar & Marc Anthony
“Una Noche Contigo” – La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho & Juanes
Mejor Dance Track
“Algo Tú” – Shakira & Beéle
“Bai-Lala” – Abraham Mateo
“Dando Vueltas” – Rauw Alejandro
“Esa Diva” – Melody
“Motinha 2.0 (Mete Marcha) Remix” – Dennis, Luísa Sonza & Emilia
“No Bailes Sola (Nsm25)” – Juan Magán & Lucho Rk
“Polaroid” – Eladio Carrión
“Secreto (Remix)” – Payaso X Ley, Nyno Vargas, Omar Montes & Ernesto Losa
“Sorry Papi” – Topic & Becky G
“Yapaque” – Farruko, Greeicy & Steve Aoki
Afrobeat Latino Del Año
“Bendito” – Rawayana
“Botecito” – Juan Duque & Hamilton
“Chévere (Premium_remix)” – Aria Vega & Ryan Castro
“Enemigos” – Ozuna, Beéle & Ovy On The Drums
“La Villa” – Ryan Castro, Kapo & Gangsta
Mejor Tema En Cumbia
“Celosa” – Ke Personajes & J Balvin
“Con Otra” – Cazzu
“Cuando Una Mujer” – Mariangela
“Cumbiando” – La Nueva Ola De La Cumbia & La Coreañera
“Prieta De Mi Vida” – Los Mirlos & Guaynaa
“Yo Me Lo Busqué” – Los Ángeles Azules & Thalia
Productor Del Año
Andy Clay
Bizarrap
Casta
Edgar Barrera
Fux Beat
La Paciencia
Mag
Nico Cotton
Ovy On The Drums
Sky Rompiendo
Mejor Tour
Bailemos Otra Vez Tour – Chayanne
Cosa Nuestra World Tour – Rauw Alejandro
De Sonora, Para El Mundo – Carín León
Debí Tirar Más Fotos World Tour – Bad Bunny
Dinastía Tour – Peso Pluma
Las Mujeres Ya No Lloran World Tour – Shakira
Latinaje Tour – Cazzu
Lux Tour – Rosalía
Mejor Tarde Que Nunca Tour – Romeo Santos & Prince Royce
Vivir Sin Aire Tour – Maná
Categoría Urbana
Mejor Urban Track
“Al Golpito” – Quevedo & Nueva Línea
“Alambre Púa” – Bad Bunny
“Amista” – Blessd & Ovy On The Drums
“Aplicándola” – Farruko
“Buenos Términos” – Rauw Alejandro
“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee
“Lleva Al Sol” – Rels B
“Polaroid” – Eladio Carrión
“Se Lo Juro Mor” – Feid
“Una Aventura” – Ozuna
Mejor Mezcla Urbana
“5 Estrellas” – W Sound 23 – W Sound, Myke Towers & Ovy On The Drums
“Ay Dale” – Farruko & Eddy Lover
“Cholo 2” – Victor Mendivil & Eladio Carrión
“Forni” – Los Ballers, Clarent & Rauw Alejandro
“Incorregible” – Jory Boy & Chencho Corleone
“Me Voy A La Chingada” – Yandel & Xavi
“Portate Bonito” – Anuel Aa, Blessd & Ovy On The Drums
“Ta’ Bien” – Nicky Jam & Beéle
“Tonto” – J Balvin, Ryan Castro & Dj Snake
“Un Polvito +” – Maluma & Maisak
Mejor Canción Urbano Rhythmic
“Apaga La Luz” – Røz & Peso Pluma
“Buenos Días” – Eladio Carrión
“No Tiene Sentido” – Beéle
“Perlas Negras” – Natanael Cano & Gabito Ballesteros
“Pongo” – Rvssian, Rauw Alejandro & Wizkid
“Si Estás Con Alguien” – Omar Courtz
“Si Te Vas” – J Balvin & Jay Wheeler
“Tengo Celos” – Myke Towers
“Verano Rosa” – Karol G & Feid
“Zaza” – Alofoke Music, Shadow Blow & Don Miguelo
Mejor Canción Urbano Trap
“Bienvenida” – Clarent
“Breezy” – Kidd Keo & Neutro Shorty
“Buti Call” – Kendo Kaponi & Omar Courtz
“Chica Atractiva” – Floyymenor & Lewis Somes
“Gout” – La Pantera
“Que Sensación (Remix)” – Jezzy & Arcángel
“Ricky Boby” – Eladio Carrión
“Topshelf” – Kris R. & Myke Towers
“Yeh!” – J Noa
“Yogurcito Remix” – Blessd, Anuel Aa, Yan Block, Luar La L, Kris R. & Roa
Mejor Canción Dembow
“Dem Bow” – Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow
“Hace Calor” – Maria Becerra, El Alfa & Xross
“Me Muevo” – Fariana & Kiko El Crazy
“Miami” – Tokischa
“Pa Que Lo Bailes (Bailalo Rocky)” – Lomiiel
“Pelo” – Dj Pereira & Blue Diamond
“Saca Punta” – Arlene Mc, Alofoke Music, Jey One & La Mas Doll
“Un Gatito Me Llamó” – Karol G
Mejor Álbum Urbano
Afrolova 25′ – Rels B
Corsa – Eladio Carrión
Do Not Disturb – Young Miko
El Baifo – Quevedo
El Sobreviviente WWW – Wisin
Hopi Sendé – Ryan Castro
Island Boyz – Myke Towers
La 8va Maravilla – Arcángel
Manda La Plena Moh – Farruko
Stendhal – Ozuna & Beéle
Categoría Pop
Mejor Canción Pop/Urbano
“Babylon” – Venesti & Nicky Jam
“Bronceador” – Maluma
“Canción Para Regresar” – Sebastián Yatra, Lucho Rk, Belinda & Gente De Zona
“Cosita Linda” – Elena Rose & Justin Quiles
“Menos El Cora” – Ryan Castro & Manuel Turizo
“Paris” – Boza & Sech
Mejor Canción Pop/Rhythmic
“Cambiaré” – Luis Fonsi & Feid
“Chamita” – Mari La Carajita
“Inglés En Miami” – Rawayana & Manuel Turizo
“Las Guapas” – Alejandro Sanz
“Pinterest (Spanish)” – Anitta
“Tututu” – Elena Rose & Alleh
“Yo Y Tú” – Ovy On The Drums, Quevedo & Beéle
Mejor Canción Pop
“Bebiendo Lágrimas” – Mar Solís
“Bésame” – Alejandro Sanz & Shakira
“La Del Primer Puesto” – Reik & Xavi
“La Pelirroja” – Sebastián Yatra
“Mal Escrito” – Carlos Rivera & Malú
“Mi Historia Entre Tus Dedos” – Matteo Bocelli & Gianluca Grignani
“Si Tuviera Que Elegir” – Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner
“Te Acuerdas?” – Dnd I Do Not Disturb & R!Ch Yashel
“Tierra Mía” – Kany García
“Un Abrazo” – Gloria Trevi
Mejor Canción Pop Rock
“¿Es En Serio?” – Ela Taubert
“Muérdeme” – Juanes & Bomba Estéreo
“Sin Ti” – Morat & Jay Wheeler
“Vivir Sin Aire” – Maná & Carín León
“Vuelve” – Black Guayaba
Mejor Canción Pop – Nueva Generación
“Com Você” – Judeline & Amaia
“Hecho Para Ti” – Latin Mafia & Omar Apollo
“Morfina” – Humbe
“Nunca Me Lo Esperé” – Piso 21 & Lasso
“Tus Iniciales” – Lola Indigo, Lia Kali, Queralt Lahoz & Salma
Mejor Canción Pop Balada
“+ Te Vale” – Yami Safdie & Emilia
“Aquí En La Arena” – Reik & Leo Rizzi
“Conmigo Sin Ti” – Matisse & Cristian Castro
“Huir” – Kany García & Lia Kali
“KMO” – Pablo Alborán
“Sin Despedida” – Carlos Rivera & Alejandro Fernández
Mejor Álbum Pop
¿Qué Significa El Amor? – Carlos Rivera
¿Y Ahora Qué +? – Alejandro Sanz
Apambichao – Manuel Turizo
Bendito Verano – Elena Rose
Cuarto Azul – Aitana
Juanesteban – Juanes
KMO – Pablo Alborán
La Llave – Mau Y Ricky
Puerta Abierta – Kany García
TQ+ – Reik
Categoría Música Mexicana
Mejor Colaboración Música Mexicana
“Donde Estés, Donde Estoy” – Carlos Rivera & Marisela
“Los Laureles” – Pepe Aguilar, Josi Cuen & Jorge Medina
“Modo Difícil” – Grupo Firme & Grupo Frontera
“No Voy A Cambiar” – Codiciado & Xavi
“Te Quiero, Te Amo” – Pesado & Alfredo Olivas
Mejor Fusión Música Mexicana
“Déjame Dormir” – Codiciado & Carín León
“Demencia” – Junior H & Gael Valenzuela
“Dopamina” – Peso Pluma & Tito Double P
“Marlboro Rojo” – Fuerza Regida
“Mejores Jordans 2” – Victor Mendivil & Oscar Maydon
“No Capea” – Xavi & Grupo Frontera
“Ojitos Mentirosos” – Chino Pacas
“Perlas Negras” – Natanael Cano & Gabito Ballesteros
“Pues Qué Le Hago?” – Chuyin
“Tu Tu Tu” – Clave Especial & Edgardo Nuñez
Mejor Canción Mariachi Música Mexicana
“Amémonos De Nuevo” – Lupita Infante & Leonardo Aguilar
“China De Los Ojos Negros” – Ángela Aguilar
“Cuento De Nunca Acabar” – Carlos Rivera & Ana Bárbara
“¿Quien No Ha Llorado Por Amor?” – Alex Fernández
“Retumbando En El Cora” – Camila Fernández
“Tú Y Las Nubes” – Pepe Aguilar & Alfredo Olivas
“Un Vals” – Christian Nodal
Mejor Canción Banda Música Mexicana
“Al Chile No Sé” – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata & Gerardo Coronel
“Aunque Tiren Hate” – La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho
“De Esta Me Levanto” – Banda Los Recoditos
“Directo Al Corazón” – Luis Angel “El Flaco”
“No Me Aprovechaste” – Banda El Recodo De Cruz Lizárraga
“Seguro Le Dolió” – Banda Ms De Sergio Lizárraga & Fuerza Regida
“El Rey” – Vicente Fernández & Alejandro Fernández
Mejor Canción Norteña Música Mexicana
“Eres” – Joss Favela & Alfredo Olivas
“Lejos Estamos Mejor” – Eden Muñoz
“Me Enamoré Solo” – Calibre 50
“Selfie” – La Fiera De Ojinaga
“Supercargada” – Los Dos De Tamaulipas
“Ya Me Vale Madre” – El Fantasma
Mejor Álbum Música Mexicana
¿Quién + Cómo Yo? – Christian Nodal
111xpantia (Deluxe) – Fuerza Regida
Arriba La Compañía – Los Dos De Tamaulipas
Dinastía – Peso Pluma & Tito Double P
El Mundo Es Del Que Se Anima – Calibre 50
Lo Que Me Falta Por Llorar – Grupo Frontera
La Fernández – Camila Fernández
Nadie Se Va Como Llegó – Ángela Aguilar
Palabra De To’s (Seca) – Carín León
Silencio Habla – Oscar Ortiz
Categoría Tropical
Tropical Hit
“1+1” – Maluma & Kany García
“Como En El Idilio” – Marc Anthony & Nathy Peluso
“Cómo Se Compara” – Luis Figueroa
“Dardos” – Romeo Santos & Prince Royce
“El Pacto” – Silvestre Dangond & Manuel Turizo
“Hello, What’s Up” – Christian Alicea
“La Graciosa” – Quevedo & Elvis Crespo
“La Tierra Del Olvido (Versión Salsa)” – Carlos Vives & Grupo Niche
“No Te Borro” – Fariana
“Tú Tienes Algo” – Indy Fontaine & Charlie Cruz
Tropical Mix
“A Celia” – Lena Burke Ft. La India, Gilberto Santa Rosa, José Alberto “El Canario”, Gonzalo Rubalcaba, Cucco Peña & Víctor Manuelle
“Amor Bonito” – Kany García & Juan Luis Guerra 4.40
“Apambichao” – Manuel Turizo & Maluma
“Fabricando Fantasías” – Sergio George & Carlos Vives
“Hasta El Sol De Hoy” – Guaynaa & Farruko
“Lokita Por Mí” – Romeo Santos & Prince Royce
“Malportada” – Nathy Peluso & Rawayana
“Me Muevo” – Fariana & Kiko El Crazy
“Que Me Quiera Má” – Marc Anthony & Wisin
“Una Vaina Bien” – Silvestre Dangond & Sebastián Yatra
Mejor Álbum Tropical
Better Late Than Never – Romeo Santos & Prince Royce
El Último Baile – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
El Último Disco Vol.1 – Carlos Vives
Gris – Luis Figueroa
La Covertura – Guaynaa
Música Para Bailar – Fariana
Poeta Herío – Elvis Crespo
Radio Venezuela – Chino Y Nacho, Chyno Miranda & Nacho
Soy – Daniela Darcourt
Swingkete Vol.1 – Maratón – Christian Alicea
Categoría TV y Streaming
Mi Actor Favorito
Andrés Palacios – Mi Verdad Oculta
Diego Klein – Guardián De Mi Vida
Emmanuel Palomares – Los Hilos Del Pasado
Gabriel Soto – Monteverde
Marcus Ornellas – Doménica Montero
Mi Actriz Favorita
Angelique Boyer – Doménica Montero
Oka Giner – Tan Cerca De Ti, Nace El Amor
Silvia Navarro – Guardián De Mi Vida
Susana González – Mi Verdad Oculta
Yadhira Carrillo – Los Hilos Del Pasado
Me Enamoran
África Zavala Y Gabriel Soto – Monteverde
Angelique Boyer Y Marcus Ornellas – Doménica Montero
Ela Velden Y Sebastián Rulli – Mi Rival
Oka Giner Y David Zepeda – Tan Cerca De Ti, Nace El Amor
Silvia Navarro Y Daniel Arenas – Guardián De Mi Vida
Susana González Y David Chocarro – Mi Verdad Oculta
Categoría Digital y Social
Creator Del Año
Diego Rodriguez
Ibai Llanos
Rocío López
Stefanny Loaiza
Tefi Valenzuela
Mejor LOL
Andrea Farga
Héctor De La Garza
Jenny Solares
Nachter
Tío Néstor
Podcast Del Año
El Chal Con Pao Sasso
La Cotorrisa
Pinky Promise
Roca Project
Yo Pude, Tú Puedes
#Gettingreadywith
Alejandra Capetillo
Lailany Sota
Ludmilla
Sol Vargas
Valeria Villalobo
POV Futbolero
Futbol Al Chile
Ivansfull
Joel Ubieto
Mercedes Roa
Pablo Zolezzi
#Modoavión
Alejandra Travels
Araya Vlogs
Hola Soy Natasha
Plex
Roberta Con Maleta
Couple Goals
Aitana y Plex
Calle y Poché
Fernanda Giménez y Sebastien Andrade
Lola Lolita y Alonso López
Polo Morin y Bernardo Abascal
Creator De España
Elena Gortari
Jordi Rodríguez Moreno
Lola Lolita
Nil Ojeda
Tatiana Kae