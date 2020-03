Tom Hanks, aislado por coronavirus, llama a seguir las recomendaciones

"Tenemos el COVID-19 y estamos en aislamiento, por lo que no se lo estamos transmitiendo a nadie más", declaró el actor, que se encontraba en Australia para prepararse para un rodaje.

"Para algunos puede degenerar en una enfermedad muy grave", recuerda Tom Hanks, acompañando su mensaje de una fotografía en la que la pareja parece relajada, con una gorra de béisbol en la cabeza.

Tom Hanks y Rita Wilson AFP Tom Hanks y Rita Wilson están en aislamiento en un hospital de Australia tras haber dado positivos al nuevo coronavirus. AFP/Anthony HARVEY

"Hay cosas que todos podemos hacer para seguir las recomendaciones de los especialistas y cuidarnos a nosotros mismos y a los demás ¿verdad?", escribió.

"Recuerden, a pesar de los acontecimientos actuales, nadie llora en el béisbol", dijo el actor, refiriéndose a una cita de la película "A League of Their Own" (Ellas dan el golpe, en España, Un equipo muy especial, en Latinoamérica) en la que interpreta el papel de un entrenador de béisbol.

Tom Hanks, de 63 años, al igual que su esposa, es la primera estrella de Hollywood en anunciar que ha contraído el nuevo coronavirus.

Está en aislamiento en el Hospital Universitario de Gold Coast, una ciudad en la costa este de Australia.

El ganador del Oscar y su pareja, Rita Wilson, dieron positivo a una prueba de coronavirus, según informaron responsablemente a los medios de comunicación en un comunicado el pasado miércoles.