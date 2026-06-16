Tom Holland confirma que se casó con Zendaya en secreto

La actriz estadounidense Zendaya y el actor británico Tom Holland posan durante una sesión fotográfica para la película «Spider-Man: Brand New Day», en un hotel de Madrid el 15 de junio de 2026.

MIAMI.- Tras meses de especulación, finalmente Tom Holland abordó los rumores sobre la presunta boda secreta con Zendaya. Y para alegría de los seguidores de ambos actores, sus palabras parecen confirmar que la pareja sí contrajo nupcias.

Fue en una entrevista que Holland concedió a Esquire donde habló sobre las fotos, realizadas con inteligencia artificial, que circularon en internet sobre una supuesta ceremonia en el lago Como, Italia.

Durante la conversación, el actor británico explicó que su abuela tuvo acceso a la difusión de contenido falso, lo que ocasionó que él tuviera que explicarle lo que ocurría pues pensó que no había sido invitada a la supuesta ceremonia en Italia.

Ante esto, el periodista preguntó al protagonista de Spider-man si había tenido que hacer lo mismo con otros familiares ante el revuelo. A lo que respondió: "No, porque todos estaban allí".

Fue entonces cuando se le pidió que compartiera más detalles sobre la celebración, pero este se negó. "Eso es todo lo que les voy a decir al respecto".

Rumores

Los rumores de la presunta boda entre Zendaya y Tom Holland iniciaron durante la temporada de premios de Hollywood, cuando el estilista y amigo cercano de la actriz Law Roach insinuó que no debía imaginar a la protagonista de Euphoria en su boda porque eso ya había ocurrido.

Inmediatamente, internautas y medios comenzaron a especular sobre las pistas que Zendaya estaba dejando en cada una de sus apariciones, donde proyectaba estilos con vibras nupciales.

Pese a que Holland guardó silencio, Zendaya bromeó al respecto en el programa Jimmy Kimmel Live!, donde aprovechó el momento para promocionar el filme The Drama.