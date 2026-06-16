martes 16  de  junio 2026
CELEBRIDADES

Tom Holland confirma que se casó con Zendaya en secreto

Fue en una entrevista que Holland concedió a Esquire donde habló sobre las fotos que circularon en internet sobre una supuesta ceremonia en Italia

La actriz estadounidense Zendaya y el actor británico Tom Holland posan durante una sesión fotográfica para la película «Spider-Man: Brand New Day», en un hotel de Madrid el 15 de junio de 2026.

La actriz estadounidense Zendaya y el actor británico Tom Holland posan durante una sesión fotográfica para la película «Spider-Man: Brand New Day», en un hotel de Madrid el 15 de junio de 2026.

AFP/Thomas Coex
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Tras meses de especulación, finalmente Tom Holland abordó los rumores sobre la presunta boda secreta con Zendaya. Y para alegría de los seguidores de ambos actores, sus palabras parecen confirmar que la pareja sí contrajo nupcias.

Fue en una entrevista que Holland concedió a Esquire donde habló sobre las fotos, realizadas con inteligencia artificial, que circularon en internet sobre una supuesta ceremonia en el lago Como, Italia.

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Durante la conversación, el actor británico explicó que su abuela tuvo acceso a la difusión de contenido falso, lo que ocasionó que él tuviera que explicarle lo que ocurría pues pensó que no había sido invitada a la supuesta ceremonia en Italia.

Ante esto, el periodista preguntó al protagonista de Spider-man si había tenido que hacer lo mismo con otros familiares ante el revuelo. A lo que respondió: "No, porque todos estaban allí".

Fue entonces cuando se le pidió que compartiera más detalles sobre la celebración, pero este se negó. "Eso es todo lo que les voy a decir al respecto".

Rumores

Los rumores de la presunta boda entre Zendaya y Tom Holland iniciaron durante la temporada de premios de Hollywood, cuando el estilista y amigo cercano de la actriz Law Roach insinuó que no debía imaginar a la protagonista de Euphoria en su boda porque eso ya había ocurrido.

Inmediatamente, internautas y medios comenzaron a especular sobre las pistas que Zendaya estaba dejando en cada una de sus apariciones, donde proyectaba estilos con vibras nupciales.

Pese a que Holland guardó silencio, Zendaya bromeó al respecto en el programa Jimmy Kimmel Live!, donde aprovechó el momento para promocionar el filme The Drama.

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