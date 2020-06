Tomorrowland se convierte en un festival interactivo de pago

MADRID.- Tomorrowland, el festival de música más famoso del mundo, no se resigna a pasar un año en blanco por culpa de la Covid-19. Tras varios meses trabajando en secreto, presenta ahora "Tomorrowland Around the World", la experiencia del festival digital para el fin de semana del 25 y 26 de julio, coincidiendo con el que iba a ser el segundo fin de semana del evento.