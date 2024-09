Un joven de Miami que sueña con la pantalla grande

"Lo que me impulsó a dar mis primeros pasos fue la inspiración inmensa que siento por las personas que actúan en la pantalla grande. Me imagino a mí mismo o a un personaje que interprete, y pienso, ¿por qué no puedo estar yo ahí?", dijo Daniel a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Con apenas 17 años ya ha sido convocado a participar en audiciones en la meca del cine, oportunidad que le ha permitido actuar y modelar frente a agencias y productores de la industria cinematográfica.

“Desde niño soñaba con entrar en la televisión y ser quien yo quisiera”, recordó el joven quien ha sido preparado y guiado por su amiga y mentora, María Perera.

“Ella siempre ha creído en mí, me habla con honestidad sobre este mundo que puede ser muy competitivo y hostil. Sin duda, fue María quien me inspiró para empezar a esforzarme por esta carrera. El apoyo de ella, sumado al amor y a la ayuda inagotable de mis padres [María José Salas y Dermis Hernández] me dan la fuerza para seguir trabajando por lograr mis sueños”, reflexionó.

Sueña en grande

Hijo de madre costarricense y padre cubano, Daniel representa la encarnación del sueño americano construido con la herencia latina cuyo valor radica en el esfuerzo y la perseverancia.

Daniel tiene claro que actuar no es solo recitar líneas, sino vivir y sentir cada palabra, cada emoción, es aprender a ser valiente, a no tener miedo de mostrar la verdadera esencia en el escenario y en la vida. Sin duda, una tarea difícil para cualquier joven que debe compatibilizar su sueño con los estudios.

“No ha sido una tarea fácil, pero la clave para lograrlo es la ayuda de mis padres. Gracias a ellos he aprendido que uno no tiene que cargar solo con sus responsabilidades, hay personas en nuestro entorno que están dispuestos a escucharnos y ayudarnos”, dijo el joven y precisó que anhela estudiar guion, dirección e interpretación.

“Sueño escribir mis propias películas y series, dirigirlas e incluso actuar en ellas”.

Asimismo, desea trabajar para que en Miami-Dade exista la manera de ayudar a los aspirantes a actores, impulsando más escuelas que combinen la escritura de guiones, la actuación y el modelaje.

“Lo que más me atrae de la actuación es que es un terreno fértil para la creatividad en el que puedo expresar mis emociones”.

Parte de su formación la ha recibido en The Actor Academy, ubicada en la ciudad de Doral, donde asegura ha aprendido a crecer y a trabajar en equipo.

“Me apasiona actuar porque puedo volcar en ello mi corazón y mi mente, y eso conmueve a la gente. Eso es lo que más me gusta hacer, tocar el corazón del público y ser otra persona, de la forma más creativa posible. A mis ojos, la industria del cine es un lugar donde puedo escapar de la realidad y ser quien yo quiera”.

En estos momentos se prepara para una audición en Los Ángeles; mientras, no olvida de dónde viene ni quiénes lo han apoyado en el camino.

“Los latinos no somos ajenos al trabajo duro. Muchos nos llaman inquietos, y tienen razón. No nos quedamos esperando a que alguien solucione nuestros problemas. Si está en nuestras manos, hacemos algo al respecto. Me gusta la multiculturalidad de Miami, y que la gente aprenda a aceptarse, independientemente de su lengua, cultura y color. Tenemos una energía única que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo”.

En el escenario no hay que elegir entre ser latino o ser americano, puede ser ambos, pero lo más importante, ser Daniel Hernández Salas.

A las puertas de celebrar el Mes de la Herencia Hispana, la historia de este joven es un testimonio del impacto de la diversidad cultural en la narrativa del sueño americano. Es una historia de perseverancia, de fe en uno mismo y en las raíces que nos sostienen. Daniel asegura que no solo busca hacer realidad su sueño de convertirse en actor, sino también de honrar el legado de sus padres y su comunidad.

“El éxito es tener un equilibrio sano entre la carrera, la familia y la fe. La clave para lograrlo, en mi opinión, es el trabajo duro, rodearse de personas que nos apoyen, tener un plan, una mente despierta y, sobre todo, seguir la voluntad de Dios”.

Daniel Hernández en Instagram @danieljhernandezsalas.