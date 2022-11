María Salas: la enfermera que sana la autoestima realzando la belleza

“Mi primer trabajo lo asumí a los 19 años preparando café cubano, y fue muy difícil el choque cultural, porque a pesar de que hablamos el mismo idioma, los clientes me pedían un ‘cortadito’, una ‘javita’, una ‘coladita’, un ‘absorbente’, y yo no sabía interpretar nada”, recordó Salas entre risas, al ser consultada sobre sus primeros años incorporándose a la cultura cubana y latina de Miami.

Maria Salas Enfermera. Cortesía de la entrevistada La enfermera María Salas. Cortesía de la entrevistada

“Comenzar desde cero y dejar atrás a la familia es un proceso difícil, pero en ese periodo de tiempo me enamoré, formé mi familia, y tuve a mi hijo, que es mi mayor motor impulsor”, dijo la especialista, quien también ha desarrollado una exitosa carrera profesional en el hospital Baptist.

“Cuando quedé embarazada no sabía inglés y me pregunté: ‘¿Qué voy a hacer y cómo voy a ayudar a mi hijo cuando comience la escuela?’. Así que eso fue lo primero que me impulsó a estudiar el idioma estando embarazada […] Como toda madre, me esforcé y cuando terminé mi curso decidí continuar estudios en el área de la salud, un mundo que me había apasionado desde niña”, recordó la exitosa enfermera, quien a pesar de haber enfrentado un embaraza de alto riesgo, nunca dejó de prepararse para convertirse en profesional.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCjwlcQksjEl%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAD8lob3s8tfid2NpKl83vP9pszvQsVuLqbcLco06sfScFoygV2Kf18liwSlM6WCsPskg3jzOK4wk9tehy4O4ZCgC8iwuYI4EjbJIcmtZBacIhq90Pj0RnMkViwqmLt9iqGLraKT8ClX8eukBZBk5ROrsZCCLaQZDZD instagram-media" data-instgrm-captioned="" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/reel/CjwlcQksjEl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style="background:#FFF;border:0;border-radius:3px;box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,.15);margin:1px;max-width:658px;min-width:326px;padding:0;width:calc(100% - 2px);"> View this post on Instagram A post shared by Camila Mendoza (@camilamendozaa)

“Soy una mujer de fe, y sé que cada obstáculo que nos impone la vida es para ser mejores personas, profesionales, y madres. Miro hacia atrás y me doy cuenta de que mi hijo fue quien me impulsó a estudiar, a capacitarme, y a encontrar ese balance que es tan necesario”, dijo María Salas, cuyo mayor consejo para los inmigrantes que comienzan a establecerse en Estados Unidos, es concebir a la familia como pilar fundamental.

“Es muy fácil desviarse del camino en el afán de perseguir un sueño, y el exceso de trabajo es algo que tenemos que saber balancear todos los inmigrantes. Lograr el equilibrio es un reto continuo para quienes somos madres, esposas, hijas, hermanas y emprendedoras, pero con fe y organización no hay imposibles”, añadió.

“Muchas veces quise desistir de estudiar enfermería a causa del cansancio y el agotamiento. Recuerdo que esperaba que mi hijo se durmiera para comenzar a estudiar, y fue muy duro. No tenía horarios, pero hoy veo los frutos y solo puedo agradecer a Dios por haberme dado la fuerza. Amo la enfermería porque es un servicio que llevo a cabo con vocación, impulsada por el espíritu de ayudar y de hacer sentir bien a las personas que acuden a mí. Nuestra apariencia está íntimamente ligada con el amor propio, la autoestima y la plenitud, y sanar los corazones y las emociones de mis pacientes es lo que más amo de mi trabajo”, finalizó.

Si quieres saber más de María Salas sigue la cuenta de Instagram @agelessperfection.