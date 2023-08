Universidad abre cátedra de literatura sobre Taylor Swift

La académica comentó a The Guardian cómo en la canción The Great War de Taylor observó la autora Sylvia Plath escribía de la guerra y la batalla para transmitir su dolor en el poema Daddy. Lo mismo le ocurrió con la canción Mad Woman y el vínculo que halló en el cuento de Charlotte Perkins Gilman The Papel pintado amarillo.

"Pensé, ¿por qué nadie habla de esto?", manifestó.

La profesora reconoce que la iniciativa no solo ha llamado la atención de sus estudiantes que siguen la música de Taylor, también de otros estudiantes de la institución así como público en general que no forma parte de la universidad. "Nunca había recibido tantos correos electrónicos de estudiantes emocionados preguntando si podían tomar el curso. Y en realidad también los que no son estudiantes, las personas que no son parte de la universidad y que quieren participar de alguna manera".

El curso inicia en otoño y lleva por nombre Literatura: la versión de Taylor.

"Lo que quiero hacer es mostrarles a los estudiantes que aunque estos textos puedan parecer inaccesibles, pueden ser accesibles si los miramos desde un ángulo ligeramente diferente. Entonces, Shakespeare, de alguna manera, en realidad está abordando muchas de las mismas preguntas que Taylor Swift hoy, lo que parece una locura. Pero el es", señaló.

Sin embargo, aunque muchos han aplaudido este paso, otros en redes la han atacado por no estar de acuerdo. Aún así, McCausland cree en que debe exponerse estos vínculos.

"Creo que en realidad es una señal de que esto es necesario. Hace que la gente hable sobre qué es la literatura, cuál es el canon. ¿Puede cualquier texto ser literatura?”, dijo haciendo referencia al Nobel que Bob Dylan ganó en 2016.

Este no es el primer curso académico que aborda las letras de Taylor. En 2022, el Instituto Clive Davis de la Universidad de Nueva York examinó el atractivo de sus composiciones.

“Quiero que los estudiantes se den cuenta de los medios que consumen a diario -ya sea música, Netflix, podcast, TikTok o lo que sea-, y quiero que piensen en eso de la misma manera en que podrían pensar en los temas que estudian. ¿Por qué es esto tan zeitgeist (espíritu del momento)? ¿Por qué le habla a tanta gente?", resaltó.

McCausland destacó que su clase, aunque tiene un enfoque en Taylor Swift, seguirá los lineamientos académicos. "Habrá críticos que piensen que es un poco frívolo y tonto. El enfoque principal es la literatura, pero también quiero que pensemos críticamente sobre Swift. Absolutamente no voy a reunir a todos los Swifties y vamos a pasar tres horas todos los lunes fangirleando".

