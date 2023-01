Vargas Llosa habla sobre su ruptura con Isabel Preysler

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Revista ¡HOLA! (@holacom)

No obstante, las presunciones sobre los motivos que los llevó a separarse no tardaron en correr. Medios reseñaron que se trató de un ataque de celos por parte del escritor, argumentos que el nobel negó recientemente.

“No es verdad. No son ciertos. Los motivos de la ruptura no existen. Lo único que quiero confirmar es la entrevista que ha dado Isabel”, dijo Mario Vargas Llosa a las afueras de su residencia en Madrid, donde un grupo de periodistas lo esperaba para conocer más detalles de la situación.

Asimismo, el escritor aseguró que se encontraba bien pese a la ruptura. “Yo me encuentro muy bien. Acabo de pasar un día en París”, agregó.

Tras la separación, allegados a la expareja aseguraron que ambos eran de mundos diferentes. “Eran incompatibles. A él le interesa la cultura y a ella el espectáculo. Hay un abismo entre ambos”, dijeron fuentes anónimas a El País de España, las cuales aseveraron que las verdaderas razones de la ruptura fueron sus diferencias en sus estilos de vida y los pocos planes en común que tenían a futuro.

Sin embargo, luego de las declaraciones del nobel, la periodista Paloma García-Pelayo alegó que Isabel Preysler le confesó que los celos si influyeron en la decisión.

“La propia Isabel me dice que los celos no son de una noche ni de un día. Es una actitud prolongada en el tiempo, con diferentes episodios, que hacen realmente separarse a la pareja. Es el 29 de noviembre cuando Isabel toma la decisión de poner punto final a la relación. Después de que ella llegara de un evento y él la estuviera esperando en su casa, y que cuestionara qué horas eran esas de llegar a casa. En presencia de su hija, Ana Boyer. A partir de ahí todo sucede”, dijo en El programa de Ana Rosa.

La periodista también destacó que Isabel se sintió decepcionada de Vargas Llosa, lo que la hizo tomar la decisión de terminar la relación.

“Al día siguiente, Mario se marcha. Él estaba acostumbrado a salir de casa y volver en unos días, e Isabel me cuenta que no iba a aguantar más esa situación. Ella le envío una carta y, a partir de ahí, le prohíbe volver a su casa de Puerta del Hierro, en Madrid. Isabel está muy decepcionada con que Mario no pare las mentiras que se están diciendo sobre su pretendido matrimonio con Mario. Dice que no es correcto ni de señor”, concluyó.

