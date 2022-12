Isabel Preysler confirma separación con Vargas Llosa

"Con estas palabras pone fin, sin vuelta atrás, a casi ocho años de amor con Mario Vargas Llosa, escritor, político, Premio Nobel de Literatura y su compañero de vida desde que, en febrero de 2015, saltara la noticia de su noviazgo. Al principio inseparables, enamorados como dos adolescentes, consiguieron que todo el mundo viviera su romance como si su felicidad fuera contagiosa, porque juntos eran fuertes y nada se les ponía por delante. Pero los años han pasado y la relación ha perdido, poco a poco, la ilusión del principio", detalló ¡HOLA! España.

La ruptura sentimental ocurre tras una escena de celos infundidas que ocurrió a mediados de diciembre. Según la revista de corazón, Mario salió de la casa de Isabel, en la calle Miraflores, de Puerta de Hierro, y se instaló en su piso cerca de la Puerta del Sol, en el centro de Madrid, sin la menor explicación. "Si su intención era volver a casa después de un tiempo, lo cierto es que eso no ha ocurrido".

"La de diciembre no era la primera vez que Mario abandonaba la casa. Ya había sucedido en una ocasión antes por la misma causa, y que esta actitud sea recurrente es lo que ha convencido a Isabel de que no merece la pena seguir apostando por una relación sin futuro que a los dos les hace infelices. Isabel tiene una dignidad y una educación exquisita, que no sabe de faltas de cortesía. Ella quiere vivir una vida tranquila, sin sobresaltos, y disfrutar de sus nietos y de su libertad. Su casa, desde siempre, ha sido un hogar tranquilo y alegre; el refugio de sus hijos y ahora de sus nietos, donde se reúne la gran familia Preysler, que está repartida por el mundo, e Isabel no quería que esa armonía pudiera perderse", reseñó el medio.

El peruano Mario Vargas Llosa, de 86 años, y la filipina Isabel Preysler, de 71, se conocieron en 1986 cuando la socialité y empresaria le hizo una entrevista al intelectual, fecha en la que aún estaba casado con Patricia Llosa. Tres décadas después, en 2015, se hizo público el noviazgo.

