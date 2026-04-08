miércoles 8  de  abril 2026
SUBASTA

Venden en Nueva York guitarra rojo cerezo de Elvis Presley

Elvis Presley tocó la Hagstrom Viking I, valorada entre 1 y 2 millones de dólares, durante el especial de televisión de 1968 Singer Presents... Elvis

Fotografía cedida por la casa de subastas Sothebys que muestra la guitarra Hagstrom rojo cereza de Elvis Presley. &nbsp;

Fotografía cedida por la casa de subastas Sotheby's que muestra la guitarra Hagstrom rojo cereza de Elvis Presley.

 

EFE/ Sotheby's

NUEVA YORK.- La casa Sotheby's anunció este miércoles que la guitarra Hagstrom rojo cereza que Elvis Presley tocó durante el concierto de 1968 que marcó su regreso a los escenarios tras siete años dedicado al cine protagonizará la subasta Rock & Pop, que se llevará a cabo del 13 al 20 de abril en Nueva York.

También formará parte de la subasta una guitarra acústica firmada por Noel Gallagher y que el músico británico utilizó durante las sesiones de grabación de (What's the Story) Morning Glory? de su banda Oasis.

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Según Sotheby's, estas guitarras representan momentos cruciales de la música popular, unen generaciones y continentes y celebran el poder perdurable del rock.

Elvis Presley tocó la Hagstrom Viking I, valorada entre 1 y 2 millones de dólares, durante el especial de televisión de 1968 Singer Presents... Elvis, conocido como el '68 Comeback Special', transmitido por NBC el 3 de diciembre de ese año.

Una fotografía de Presley con esta misma guitarra aparece también en la portada de su álbum de 1969 From Elvis in Memphis.

La casa de subastas destacó en un comunicado que ese concierto marcó un hito decisivo en la carrera del 'Rey del Rock', y que sigue siendo uno de los momentos más icónicos de la historia de la música popular.

Subasta

La guitarra a subasta fue antes exhibida en el Salón de la Fama del Rock & Roll en Cleveland y su legado sigue presente en representaciones contemporáneas, como la película Elvis (2022), donde Austin Butler toca una Hagstrom similar.

Por su parte, la guitarra acústica Epiphone EJ-200 de Gallagher, valorada entre 60.000 y 80.000 dólares, fue utilizada para componer canciones del álbum (What's the Story) Morning Glory?, que incluye éxitos como Wonderwall y Don't Look Back in Anger, los cuales catapultaron a la banda de Manchester al estrellato internacional.

Según la casa de subastas, las composiciones de Gallagher con este instrumento son a la vez "nostálgicas y vanguardistas" y reflejan "la influencia perdurable de la banda a través de las generaciones".

"Esa influencia resulta especialmente relevante hoy en día, ya que la banda goza de un renovado protagonismo cultural", afirma la casa, tras su popular gira de reunión del año pasado.

La subasta incluye también el manuscrito original de Gallagher para Don't Look Back in Anger (estimado entre 30.000 y 40.000 dólares) y su guitarra Rickenbacker de 12 cuerdas (entre 60.000 y 80.000 dólares).

Otros artículos destacados abarcan instrumentos y objetos personales de figuras icónicas del rock, como la guitarra acústica de Bruce Springsteen usada para escribir Born To Run (entre 200.000 y 250.000 dólares), el manuscrito de David Bowie para The Jean Genie (125.000-150.000 dólares) y una guitarra de Eric Clapton (175.000-200.000 dólares).

FUENTE: EFE

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