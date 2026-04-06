lunes 6  de  abril 2026
POLÉMICA

Rapero Tekashi 6ix9ine revela detalles de convivencia con Maduro en cárcel de Nueva York

Maduro permanece bajo custodia estadounidense tras su captura el pasado 3 de enero en un operativo militar en Caracas

El rapero estadounidense 6ix9ine, también conocido como Tekashi.

El rapero estadounidense 6ix9ine, también conocido como Tekashi.

AFP/ Marco Bertorello
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El rapero neoyorquino Tekashi 6ix9ine ha recuperado su libertad después de cumplir una condena de tres meses en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn. Tras su salida, el artista captó la atención internacional al revelar detalles sobre su tiempo en reclusión, donde compartió celda con el expresidente venezolano Nicolás Maduro.

Maduro permanece bajo custodia estadounidense tras su captura el 3 de enero en un operativo militar en Caracas.

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A su salida del recinto, el rapero fue captado portando un juguete de peluche de la serie Bob Esponja, el cual, según sus declaraciones, contiene una dedicatoria escrita por el político venezolano con fecha del 2 de abril y una referencia a Venezuela.

Detalles sobre el arresto

En una reciente entrevista con el creador de contenido Adin Ross, 6ix9ine profundizó en las conversaciones que mantuvo con Maduro, asegurando que el exmandatario le relató pormenores de la incursión del Ejército de los Estados Unidos en su residencia oficial.

"Me estuvo contando cuando lo arrestaron, cómo el ejército americano entró en su casa y fue una locura", relató el músico durante la transmisión.

El rapero explicó que, pese a la naturaleza mediática de ambos, intentó establecer un ambiente de respeto mutuo dentro del reducido espacio de la celda. Según su testimonio, la proximidad física era absoluta. “Literalmente, te lo juro por Dios… el final de mi cama es neón, y el inicio de mi cama es Maduro”.

6ix9ine también hizo énfasis en las precarias condiciones higiénicas con las que el político arribó al centro de detención tras el operativo de extracción.

"No olía bien… bueno, olía a mier** cuando salió de la caja, como de la unidad antiterrorista. Pero luego, ya sabes, pudo tomarse el tiempo de bañarse y esas cosas", afirmó.

Asimismo, el artista confirmó la rotación de prisioneros de alto perfil en dicha unidad, mencionando que ocupó el espacio dejado anteriormente por el productor musical Sean 'Diddy' Combs.

Mientras tanto, el proceso judicial contra Maduro continúa su curso en territorio estadounidense, con mociones recientes presentadas por su defensa para gestionar el acceso a pruebas compartidas con otros coacusados.

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