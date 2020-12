Venezolano Edward Mena estrena versión de "Feliz Navidad"

De la mano de la Venezuela Virtual Chamber Orchestra, con la participación de más de 15 músicos y coristas, Edward Mena lanzó este tema y su video en un momento marcado por una pandemia, como un aporte más a la industria musical y artística, alegrando al mundo a ritmo de la magia de Feliz Navidad, una canción que nunca pasa de moda.

“Es nuestro sincero homenaje de reconocimiento a esta icónica canción del apreciado colega José Feliciano y para encender desde nuestros corazones la luz del inicio de esta temporada especial, con un mensaje de esperanza de que prontamente vamos a poder celebrar juntos físicamente este y otros logros más”, dijo Edward Mena, un artista muy vinculado con la República Dominicana.

“Profundamente agradecido de todo el equipo que ha hecho posible la salida de Feliz Navidad y su video, cuya producción, dirección y arreglos musicales geniales estuvieron a cargo del reconocido Maestro Enluis Montes Olivar, joven director orquesta que ha compartido escenario con el maestro Gustavo Dudamel en Los Angeles, entre otros importantes escenarios”, expresó Edward Mena.

“Agradezco además a Dios por la oportunidad que brinda de un trabajo dirigido en cuanto a la grabación de la voz y como solista desde aquí en Miami, por el multipremiado productor y compositor, el inmenso Nicolás Tovar, quien ha realizado trabajos espectaculares para celebridades como nuestros muy queridos Gloria Estefan, Ricky Martin y Alejandro Fernández, entre otros artistas de renombre, con una profesionalidad increíble como siempre. Gracias del alma", agregó.

Previo a la salida del material, el artista dijo: "Vamos a escuchar por primera vez esta joya de producción general de nuestra casa promotora en Los Angeles, UNO Producctions, de la mano de su sello indiscutible, la perfección y nitidez en cada producción, por lo cual agradezco a todos los profesionales de la empresa la entrega del mejor de los productos. Igualmente agradezco a los medios de prensa locales e internacionales por el apoyo de siempre”.

Según indicó el artista a través de un comunicado, la mezcla de sonidos estuvo a cargo del ingeniero Elvis Bunneta, desde España, y la grabación de la Venezuela Virtual Chamber Orchestra se realizó en múltiples estudios.

Sobre Edward Mena

Entre los logros del artista e influencer con miles de seguidores en las redes sociales, están, además de haber sido reconocido por la Ciudad de Miami, el haber sido premiado con el Diploma de la Cultura de la Paz, en un acto en la Alcaldía de Orlando, entregado por The International Association of Hispanic Arts and Culture (AIPEH por sus siglas en inglés).

Además, obtuvo el Diploma a la Excelencia en el Festival Internacional de Las Vegas; el Premio Video de Cristal, del Festival de Video Hispano de California, con su versión de Lo mejor de tu vida de Julio Iglesias; el Diploma de Radio QIKI 1010 en California donde fue catalogado como mejor intérprete de la canción latinoamericana.

Ha compartido escenario con artistas como Lupita Ferrer, Guadalupe Pineda, Tania Libertad y otras figuras relevantes. De la mano del productor Humberto Gatica, ganador de 17 Premios Grammy, produjo su más reciente álbum Emociones, mi canto al ídolo, en honor a Julio Iglesias, por el cual fue premiado en California. El primer sencillo de ese disco, cuyo video cobró popularidad en las redes sociales, también le valió un premio.