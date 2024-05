Venezolano explora sus raíces en el álbum "Caracas 40"

"Este nuevo disco representa un momento muy especial en mi carrera, es el número siete, los mismos años que llevo radicado fuera de mi país. Es un homenaje a la ciudad que me hizo y amo, Caracas, y a su vez es el primero que grabo completamente desde Valencia, España, mi actual residencia, gracias a Jazztone Studios, que me ha recibido y convertido en mi nueva casa", dijo en un comunicado el cantautor y trompetista.

Siempre en búsqueda de nuevas sonoridades, el multipremiado trompetista, arreglista y cantautor venezolano, quien en 2017 se radicó en Bogotá, Colombia y desde 2020 reside en España, resume en los 10 temas de este nuevo álbum una búsqueda que siempre tuvo como materia pendiente.

"Yo me he caracterizado por la osadía de mis propuestas musicales, por lo diferente del sonido de mi trompeta, de mi manera de cantar y también por mi forma de vestir, por eso me identifico con esta música: el 5x8 del merengue venezolano es único, tiene mucha identidad, nos refleja como venezolanos al ritmo de cinco corcheas", explicó Chipi Chacón.

Conjugar Bachata rosa, Color esperanza, Ben, Que alguien me diga, Si nos dejan, Esta tarde vi llover, Amor eterno, La media vuelta, El cantante y Hasta que me olvides -estos dos últimos los primeros promocionales de esta placa discográfica-, significó un nuevo reto musical para el músico, quien dijo que arreglar, cantar, tocar y producir es algo que siempre lo llena y en este disco lo pudo experimentar una vez más, esta vez con arreglos de corte venezolano en su totalidad.

Las canciones que forman parte de la vida del venezolano

"Escogí canciones que forman parte del soundtrack de mi vida, algunas que adopté por herencia de mis padres y otras que fui descubriendo solo en el camino. Fue un absoluto placer revestir de venezolanidad canciones que amo y que fueron creadas por grandes compositores como José Alfredo Jiménez, Armando Manzanero, Juan Luís Guerra, Rubén Blades, Juan Gabriel, Omar Alfanno, entre otros", agregó el artista, quien en 2019 estuvo nominado en la categoría Mejor nuevo artista de los Latin Grammy.

En esta tarea, Chipi Chacón contó con el apoyo de Ernesto Laya, Marcel Montcourt, Gerardo Chacón, César Orozco, Germán Landaeta, Jean Sánchez y Sebastian Laverde, piezas fundamentales del sonido de Caracas 40. A ellos, se sumaron Rafael “Pollo” Brito, Chabuco, Luís Fernando Borjas y Renesito Avich como invitados especiales. También, participaron instrumentistas desde diversas ciudades del mundo. El arte estuvo a cargo de Francisco Camacho -artista venezolano de la nueva generación radicado en Barcelona, España-.

"Estoy muy agradecido con todos ellos por ayudarme a materializar esta nueva aventura musical, en donde nuestros corazones van a latir juntos al ritmo de 5x8”, enfatizó el venezolano.

Caracas 40 está disponible en todas las plataformas digitales de música. Los dos primeros promocionales de esta placa discográfica, Hasta que me olvides, original de Juan Luis Guerra, y El Cantante, de Rubén Blades, a dúo con el colombiano Chabuco -con quien Chipi Chacón ya colaboró en 2020-, se pueden disfrutarse en el canal de YouTube del artista.