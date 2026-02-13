Cantante Gus Ormo invita a creer en el amor con "Desde ayer"MIAMI.- El músico y poeta venezolano Gus Ormo presenta Desde Ayer, una balada pop contemporánea que nace desde el piano y la emoción pura, y que retrata ese momento exacto, tan inesperado como inevitable, en el que una persona irrumpe en tu vida y, al día siguiente, ya habita tus pensamientos, tu piel y tu corazón.

Con una letra breve pero profundamente emocional, Desde Ayer se construye desde la honestidad: no habla del amor idealizado, sino de ese instante real en el que uno se pregunta, casi sin querer: “No sé qué me está pasando… probablemente me estoy enamorando.”

“Desde ayer’ nació de una sensación inexplicable. De despertar y sentir que algo cambió por dentro. Es una canción sobre permitirse sentir otra vez, incluso después de las experiencias que nos han marcado”, explica Gus Ormo.

La canción fue producida en un formato íntimo y elegante que resalta la conexión natural del artista con el piano, instrumento desde el cual nacen la mayoría de sus composiciones. En esta entrega, Gus Ormo cuenta con la participación del reconocido saxofonista ganador del Grammy Ed Calle, y del músico Manuel Gámez, quienes aportan una atmósfera sofisticada y emocional al tema.

“Quise que la canción respirara. Que no se sintiera producida de más, sino sentida. Voz, piano y músicos que conectan conmigo desde la energía, no solo desde la técnica”, añade el artista.

Radicado en Estados Unidos desde hace más de una década, Gus Ormo ha construido una propuesta artística que fusiona romanticismo, sensualidad y poesía contemporánea. Aunque su trayectoria ha estado ligada históricamente a la balada, hoy el artista presenta una evolución clara: letras más directas, una estética más actual y una narrativa que conecta con audiencias jóvenes sin perder profundidad emocional.

“Yo soy romántico, pero también soy sensual, soy escritor de poesía seductora, soy ternura y deseo al mismo tiempo. ‘Desde ayer’ tiene esa alquimia: elegancia, erotismo sutil y mucha verdad”, afirma.

Esta nueva etapa deja atrás etiquetas anteriores para dar paso a una identidad más auténtica y alineada con su presente creativo, donde la emoción es el eje central.

Alquimia

Desde Ayer forma parte del universo creativo de Alquimia, el proyecto discográfico más personal de Gus Ormo, trabajado de manera minuciosa durante varios años. Más que un álbum, es concebido como una experiencia donde se fusionan letra, imagen, sonido y emoción.

“Alquimia es la arquitectura divina entre lo que escribo, lo que siento y lo que suena. Es un viaje emocional para quien escucha”, explica el artista.

El proyecto reúne temas ya conocidos como 100 Suspiros y Venezuela, esta última convertida en un fenómeno orgánico gracias a su profunda conexión emocional con el público. Además, Gus Ormo trabaja en versiones especiales y piezas instrumentales que formarán parte de futuras entregas del proyecto.

Pensada para escucharse en momentos de calma, alegría o introspección, Desde Ayer es una invitación a bajar la guardia y volver a creer en el amor en tiempos dominados por la inmediatez, la tecnología y las barreras emocionales.

“Quiero que la gente reciba esta canción con amor, con el corazón abierto. Todo lo que se siembra con amor, se cosecha con amor, y esta canción fue hecha desde ahí”, concluye Gus Ormo.