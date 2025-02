Verónica Merchant: "Es un reto no juzgar al personaje"

“Una de las cosas más importantes para mí es la primera lectura de los guiones. Es un largo proceso de lectura. Y es que tiene que ver con abrir los sentidos de lo que me está llegando del personaje de primera intención, porque la mayoría de las veces es la lectura correcta, sin juicio, nada más la sensación que me llega del personaje. Y a partir de ahí, de esa primera intención, lo vas rellenando, lo vas interpretando, y vas viendo otros puntos de vista del personaje”, contó Verónica Merchant en una entrevista que concedió vía Zoom desde Ciudad de México a DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Como es algo que no tienes completo desde el principio, es algo que vas creando con los demás, me es muy importante el contacto con mis compañeros actores, me baso mucho en la energía de cada uno. O sea, fui conociendo a mis hijas en escena y de eso me nutro mucho. También creo una imagen dentro de mí de lo que es el personaje y le voy poniendo cosas. Es complicado de explicar, vas pescando y cuando tienes algo sólido, dejas fluir, el personaje te da y tú le das, y vas fluyendo. También tiene que ver con esa relajación de jugar en el set con tu personaje y los otros actores. A partir de que tienes una edad del personaje, tiene que ver mucho con cómo lo juegas con los otros actores”, agregó Merchant sobre el proceso creativo que suele atravesar para desarrollar sus personajes.

Concebida por José Vicente Spataro, La jefa cuenta la apasionante historia de Gloria Guzmán, quien parecía tenerlo todo: una carrera exitosa, familia amorosa y un hijo querido. Pero en el que debería haber sido el día más feliz de su vida – su boda – la celebración se convierte en tragedia cuando un grupo de sicarios irrumpen en la ceremonia y asesina a su prometido, Juan José. Gloria pierde a su gran amor y su familia le da la espalda. Además, el gobierno incauta sus bienes, la prensa la señala y los enemigos de su marido la persiguen para reclamarle el pago de negocios ilícitos que ella desconocía. Dispuesta a sobrevivir, Gloria se encuentra bajo tutela de los principales jefes del crimen. Para asegurar su lugar y ganarse su favor, tendrá que confiar en dos armas poderosas: su inteligencia y belleza, reza la sinopsis de la serie protagonizada por Fabiola Guajardo e Iván Arana.

Completan el elenco estelar Mauricio Henao, Andrés Almeida, Azela Robinson, José María Galeano, Jorge Luis Moreno y Yany Prado, con la actuación especial de Cristián de la Fuente como Juan José.

Merchant da vida a Matilde de Guzmán, madre de la jefa. Sobre su personaje, la actriz comentó:

“Es una mujer muy tradicional, de provincia, vive en Tijuana y tiene tres hijas divinas, cada una muy diferente de la otra. Y desde el primer capítulo le cambia la vida. Es una mujer que se enfrenta muy rápido a una cosa tremenda. A todos los personajes la vida les va cambiando de un segundo para otro sin piedad. Y ella se va acomodando como va pudiendo. Es muy tradicional, siempre está al lado de sus hijas. Una de sus frases es que una madre siempre tiene que estar con el hijo que más la necesita. Entonces ella va de una hija a otra, porque a todas les pasa muchísimas cosas. Y está ahí apoyando a una o peleando con otra”, describió.

Aunque el personaje podría parecer frágil, asegura que tiene poder de decisión al igual que las otras mujeres en la trama, un aspecto que le seduce.

“Se perfilaba como alguien muy frágil y un poco sumisa ante las circunstancias. Pero creo que es un personaje que también sabe tomar decisiones y tiene una opinión muy clara de cada una de las situaciones que atraviesa. Y eso es muy atractivo, porque es una serie que tiene un lado femenino muy importante, desde el título (La jefa). Mi personaje es de otra generación, soy la mamá de la jefa, pero se perfilan mujeres muy fuertes en esta serie”, expuso.

Merchant considera que uno de los retos que enfrentó encarnado a Matilde fue intentar no juzgarla, además, se identifica con su lado maternal.

“Ha sido un espejo, me hace ver sus errores, porque de pronto ella es demasiado incondicional a sus hijas y las defiende solo porque son sus hijas. Y creo que eso tiene un lado bueno y otro mal. Pero yo puedo hacer lo mismo con mis hijos. Creo que hay que tener un desapego para no ser demasiado dependiente de los hijos”, contó.

“Me reta mucho, quizás me reta el no juzgar al personaje. Como actores, tenemos que no juzgar al personaje para permitirnos interpretarlo mejor. Uno no tiene que juzgarlo, sino entenderlo, entender su situación, ponerse en sus zapatos e interpretarlo tal cual es”, agregó.

Si bien es importante impregnarse del personaje, también es necesario saber desprenderse del cuando se abandona el set de grabación.

“Eso es fuerte, muy complicado, porque luego hay muchas cosas de las que no te das cuenta y las estás cargando”, dijo.

Sobre el auge que vive el melodrama turco en estos tiempos, similar al que tuvieron las telenovelas mexicanas en otra época, considera que ha cambiado la manera de contar las historias en la pantalla.

“No he visto las novelas turcas, solo sé que son un hit. Las novelas mexicanas eran muy románticas, se idealizaba el amor. Y ahí estaba el gusto. Eran muy largas, muy melodramáticas, tuvieron su función y ahí estaba su éxito. Ahora creo que hay un nuevo reto de contar otras historias dentro de lo romántico y del amor, que siempre atrae. Hace mucho que hago telenovelas, empecé cuando estaba ese auge y veo una diferencia de las que hice al principio a las de ahora. Pues la censura, hay cosas que jamás se hubiera mencionado ni por error, además, la posición de la mujer era otra”, expuso.

“Aquí el amor es importante, pero también la manera de sobrevivir en este país donde nos toca vivir ahora. No hay idealización de nada. Hay mucha acción en esta serie, personajes muy interesantes, un melodrama donde hay buenos, malos, pero también medias tintas”, detalló sobre la trama de La jefa.