Vestidito Rosa celebra una década de unión, prevención y empoderamiento de la mujer latina

La iniciativa de TheLatinaPro busca fortalecer los vínculos entre mujeres que comparten experiencias, desafíos y aspiraciones.

El encuentro se celebró el pasado 24 de octubre en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino, en Hollywood, Florida.

La iniciativa de TheLatinaPro reunió en el sur de Florida para conmemorar el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama

MIAMI. – La solidaridad, la prevención y el empoderamiento femenino fueron protagonistas de la décima edición de Vestidito Rosa, una iniciativa organizada por TheLatinaPro que se celebró el pasado 24 de octubre en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino, en Hollywood, Florida , en el marco del Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama.

Bajo el lema: "Unidas somos más", el encuentro puso de relieve la importancia de crear espacios donde las mujeres latinas puedan compartir experiencias, acceder a información sobre su salud, establecer conexiones profesionales y encontrar apoyo en una comunidad que promueve el crecimiento personal y colectivo.

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Durante una entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, Annia Zavala, fundadora y CEO de TheLatinaPro, y Brenda Arce, vicepresidenta de la organización, abordaron la importancia de esta iniciativa y su impacto en las mujeres latinas.

Para Zavala, quien fundó TheLatinaPro en 2017 con el propósito de conectar a profesionales y emprendedoras, este tipo de encuentros representa una oportunidad para fortalecer los vínculos entre mujeres que comparten experiencias, desafíos y aspiraciones.

La iniciativa trasciende el ámbito profesional para colocar en el centro un tema fundamental: la salud de la mujer y la necesidad de fomentar una cultura de prevención y autocuidado.

Una década vistiendo de rosa

Con diez ediciones celebradas, Vestidito Rosa se ha consolidado como una iniciativa que combina la concientización sobre el cáncer de seno con el desarrollo personal, el bienestar y las oportunidades de conexión entre mujeres.

La jornada contempla una exposición de negocios, espacios de networking, un almuerzo y un programa de paneles y presentaciones orientados a inspirar a las participantes.

El encuentro también incluye actividades de integración, una fotografía grupal y un espacio de celebración para cerrar este evento dedicado a la comunidad femenina.

Más allá del simbolismo del color rosa, la iniciativa busca recordar que detrás de cada diagnóstico de cáncer de seno existe una mujer, una familia y una historia. De ahí la importancia de promover el acceso a información confiable, la detección temprana y el acompañamiento emocional.

El poder de una comunidad

Uno de los principales mensajes de Vestidito Rosa es que el bienestar femenino no debe entenderse únicamente desde la salud física, sino también desde las dimensiones emocional, social y profesional.

Más allá de Vestidito Rosa, TheLatinaPro continúa consolidándose como una plataforma dedicada a impulsar el crecimiento personal y profesional de las mujeres latinas, promoviendo espacios de conexión, aprendizaje y empoderamiento.

Bajo el liderazgo de su fundadora, Annia Zavala, y con el respaldo de un equipo comprometido con esta misión, la organización proyecta nuevos encuentros e iniciativas que seguirán fortaleciendo su comunidad. Entre las próximas propuestas destaca Vestidito Rojo, otro de los eventos con los que TheLatinaPro busca continuar celebrando la unión, el liderazgo y el potencial de las mujeres latinas.